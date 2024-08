Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heerlijk fris en niet aan te slepen: IJsland zit door opvallende reden met een tekort aan komkommers

Een fris komkommertje is heerlijk en makkelijk. Dat weten ze in IJsland ook wel, al zijn ze daar nu maar moeilijk te krijgen. Leveranciers zijn in een race verwikkeld geraakt om de groene groenten aan te slepen. En daar is een opvallende reden voor.

Dankzij een virale TikTok-trend is IJsland namelijk in de ban geraakt van een recept waarin een komkommer de show steelt.

Grote vraag naar komkommers in IJsland

Het simpele saladerecept, dat door een influencer werd geïntroduceerd via TikTok, voornamelijk bestaande uit een komkommer, sesamolie, rijstazijn, chili-olie en knoflook, is een hit op de eilandstaat. Het is zelfs zo’n hit dat de boeren in het land, die elk jaar ongeveer 2.000 ton komkommers produceren, de stijgende vraag niet kunnen bijhouden.

Dat vertelt de IJslandse boerenvereniging Solufélag Garðyrkjumanna (SFG) aan BBC News. Hoewel supermarktketen Hagkaup het verband tussen de vraag en de trend in twijfel trok, geven ze toe dat de inkoop van komkommers meer dan verdubbeld is. Al hoeft men niet lang met de haren in het hoofd te zitten, volgens de vereniging zou de aanloop van komkommers snel weer stabiel moeten zijn.

Virale trend

De virale komkommer-trend heeft zijn oorsprong in Canada liggen, waar TikTokker Logan Moffitt, bijgenaamd ‘cucumber guy’, recepten deelt. „Soms moet je gewoon een hele komkommer eten,” is de vaste zin van de influencer aan het begin van zijn receptenvideo’s. De contentmaker deelt sinds juli bijna elke dag komkommerrecepten.

In het recept dat gebruikers in IJsland hebben omarmd, wordt sesamolie en rijstazijn gebruikt, maar soms mengt Moffitt er roomkaas, avocado en gerookte zalm doorheen. De variaties zijn eindeloos, als er maar een komkommer in zit.

Komkommer-hype

Ondanks de aanhoudende populariteit van de recepten, willen experts in IJsland de associatie van de influencer met de aanhoudende tekorten relativeren. Hagkaup maakt namelijk duidelijk aan de BBC dat het gebruikelijk is om in deze tijd van het jaar tekorten aan de groente te ervaren. Zo komen de scholen terug van de zomervakantie, wat de aanvoer extra onder druk zet.

„Maar alles gebeurt op hetzelfde moment”, merkt SFG op. De sociale mediatrend blijft volgens hen één van de belangrijkste factoren in de komkommer-hype. „Dit is de eerste keer dat we zoiets meemaken.”

