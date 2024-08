Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Landelijke storing in alarmeringssysteem hulpdiensten, 112 wel bereikbaar

Een storing treft momenteel het alarmerings- en communicatiesysteem van de hulpdiensten. Ze vallen terug op noodscenario’s, waardoor er geen gevolgen zijn voor de alarmering en inzet van de hulpdiensten. Noodnummer 112 is wel gewoon bereikbaar, meldt de Veiligheidsregio Utrecht op X.

Ook het nummer 0900-0904 van de brandweer, voor zaken die geen spoed hebben, is nog bereikbaar. De storing zou met name invloed hebben op de werkwijze in de meldkamer. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht is de storing al uren gaande. „Het is een landelijke storing. In principe hebben alle hulpdiensten in Nederland hier last van. Gelukkig hebben we noodscenario’s waar we op terugvallen. Het gebeurt wel vaker, alleen niet vaker zo lang als nu”, zegt ze. De problemen zouden al sinds dinsdagavond 22.30 uur spelen.

De oorzaak is nog onbekend. „Dat is de grote vraag. Dat weten wij ook niet. Er wordt met man en macht gewerkt om het op te lossen”, zegt een andere woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. De problemen betreffen volgens hem vooral het alarmeringssysteem P2000. Ook C2000 heeft een storing, zegt hij. „Maar dat is redelijk eenvoudig te ondervangen. Nu moeten ze mondeling melden dat ze uitrukken bij een incident, in plaats van dat ze op een knopje drukken.”

Of er een relatie is met de andere storingen, weet hij niet. „Dat valt buiten onze scope. Daar hebben we geen zicht op.”

