Vandaag Inside kritisch op fat- en e-bikes: ‘Veel te snel voor die oude wijven’

Fatbikes zijn tegenwoordig op elke straathoek te zien en de meningen erover zijn sterk verdeeld. De fatbike-fietsers? Die zijn natuurlijk dol op hun snelle aanwinst. Maar de meeste andere mensen? Geen fan. Zo bleek ook bij Vandaag Inside, toen het onderwerp fatbikes en elektrische fietsen aan bod kwam.

En wat deed René van der Gijp uit de doeken? Hij heeft zelf een fatbike.

Vandaag Inside uit kritiek op fatbikes en elektrische fietsen

In de uitzending van Vandaag Inside bagatelliseert ‘Gijp’ het aantal ongelukken met fatbikes. „Er rijden af en toe twee fatbikies tegen elkaar…” Wilfred Genee gaat er echter meteen tegenin: „Het aantal ongelukken is echt ongekend! Heb je al die statistieken niet gezien?” En het klopt inderdaad: mede door de stijging van het aantal elektrische fietsen op de weg, zijn er meer fietsers onder de verkeersdoden.

Toch denkt Johan Derksen te weten dat dat niet door ‘de jeugd’ op fatbikes komt, maar door „elektrische fietsen voor bejaarden.” „Ik was altijd al verbaasd dat oma’s uit het bejaardentehuis mij op mijn racefiets inhaalden, op hun elektrische fiets. Dat gaat veel te hard joh, die elektrische fietsen voor die oude wijven”, is Derksen van mening.

„Dus je hebt liever dat jonge kinderen 60 kilometer per uur rijden op een fatbike, dan dat oude mensen op een elektrische fiets stappen?”, wil Genee van hem weten. Het ligt er volgens Derksen aan dat jonge mensen een stuk behendiger zijn in het verkeer. „Een jong iemand breekt niet meteen een heup.” Van der Gijp: „En die oudjes hebben ook geen helm op, hè? Die moeten zo’n integrale helm als Max Verstappen op hebben.”

‘Waarom niet met de normale fiets?’

PVV-minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat ziet niks in het verbieden van elektrische fietsen voor kinderen onder de 16. Een helmplicht komt er bij hem ook niet in. „Het verbieden is wel een heel straffe maatregel”, meent hij. Tafelgast Job Knoester vindt het nergens op slaan: „Vroeger ging iedereen met de normale fiets naar school, waarom hebben ze nu opeens een fatbike nodig?”

Van der Gijp blijft voorstander van de elektrische fiets, zeker als kinderen ver moeten fietsen. „Een ondersteuninkje is wel lekker hoor, anders moet je op sommige stukken, bij een steile brug, gewoon wandelen. Je moet een keer dat ding van mij lenen!”, nodigt ‘Gijp’ Knoester nog uit, maar die is standvastig: hij moet er niks van weten.

Je kunt het fragment over de fatbikes en elektrische fietsen hier terugkijken:

Reacties