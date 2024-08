Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel faillissementen, hoe komt dat en welke sectoren hebben het zwaar?

Het is een pittige tijd voor bedrijven in de Nederlandse industrie. Het aantal faillissementen lag in het tweede kwartaal op het hoogste niveau in zeven jaar. Ook lopen de inkomsten terug. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal gingen 87 bedrijven op de fles. Dat is evenveel als in het tweede kwartaal van 2017. Het CBS merkt al langer een stijgende trend in het aantal faillissementen. Zo gingen in de eerste zes maanden van dit jaar 40 procent meer bedrijven failliet dan in dezelfde periode vorig jaar, meldde het statistiekbureau eerder.

In de industrie nam het aantal bankroeten in juni af, maar in de maanden april en mei juist toe.

Mogelijke verklaringen voor faillissementen

Hoe komt dat nu, dat ineens zoveel industriële bedrijven ten onder gaan? Ondernemers geven volgens het CBS aan dat het tekort aan personeel een van de boosdoeners is. Eind vorig jaar bleek dat ruim de helft van de Nederlandse bedrijven te weinig personeel heeft om al het werk af te krijgen.

Ook onvoldoende vraag en een tekort aan productiemiddelen worden gezien als een belangrijke belemmering. Ongeveer een derde van de producenten zegt volgens het statistiekbureau geen belemmeringen te ervaren.

Toch is er ook optimisme. Het sentiment onder industriële ondernemers over hun winstgevendheid is minder negatief geworden. In navolging van negen eerdere kwartalen zagen meer producenten hun winstgevendheid verslechteren dan verbeteren. Dat verschil was wel veel kleiner dan in het eerste kwartaal.

Welke sectoren hebben het moeilijk?

De Nederlandse industrie kampt nu vijf opeenvolgende kwartalen met een omzetdaling. De opbrengsten in de maanden april tot en met juni vielen ruim 2 procent lager uit ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat was wel de minst sterke afname sinds de daling werd ingezet. Zo liep de omzet in de eerste maanden van dit jaar nog met 5,4 procent terug, in het laatste kwartaal van vorig jaar met bijna 10 procent.

De grootste klappen vielen in de transportindustrie. De omzet in die branche daalde met bijna 16 procent op jaarbasis. Het CBS verdeelt deze branche in twee sectoren: de auto- en aanhangwagenindustrie en de overige transportmiddelenindustrie. De omzet in de eerste sector, die met bijna 33 procent daalde, drukte zwaar op de omzet van de totale branche. De omzet van de overige transportmiddelenindustrie zat juist in de lift en steeg met ruim 17 procent.

