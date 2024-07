Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is hoeveel homohuwelijken er nu wereldwijd zijn voltrokken (en meer feitjes)

De klok slaat middernacht op 31 maart 2001. Vier stellen van hetzelfde geslacht stappen in Amsterdam in het huwelijksbootje. Een primeur, want het zijn de eerste homohuwelijken ter wereld. Ruim 23 jaar tikt de teller anderhalf miljoen voltrokken homohuwelijken aan.

Dat blijkt uit onderzoek van webshop Made for Moments.

Landen die homohuwelijk erkennen flink toegenomen

Nederland was het allereerste land dat het homohuwelijk erkende. Door de jaren heen volgden 41 landen. Volgens Patricia Pauwels (Made for Moments) is het aantal landen dat het homohuwelijk heeft opengesteld de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.

Tot en met 2023 zijn er wereldwijd 1.352.445 homohuwelijken voltrokken. Daarvan vonden er 964.966 buiten Europa en 387.479 binnen Europa plaats, waarvan 32.709 in Nederland.

Verdeling mannen vs. vrouwen

Van 1.093.428 homohuwelijken weten we om welke geslachten het gaat. Bij 512.759 (46,89 procent) huwelijken ging het om twee mannen, bij 580.669 (53,11%) om twee vrouwen. Nederland laat een vergelijkbare verdeling zien: meer Nederlandse vrouwen (53,17 procent) dan mannen (46,83 procent) gaven elkaar het jawoord.

„Mogelijk hebben de symbolische betekenis en de romantische tradities die met het huwelijk te maken hebben een grotere aantrekkingskracht op vrouwen dan op mannen”, speculeert Pauwels. „Deze hebben nu eenmaal historisch gezien meer betrekking op de vrouw dan op de man. Denk aan de witte jurk, de vader die de bruid naar het altaar brengt, het gooien van het bruidsboeket, ga zo maar door.”

In enkele landen mannen in de meerderheid

Daarbij valt op dat met name in Scandinavische landen – Noorwegen (62,39 procent), Zweden (62,52 procent) en Finland (67,98 procent) – het aandeel huwelijken tussen vrouwen hoog is. Al steken de Taiwanese vrouwen hen naar de kroon, met 70,68 procent van de homohuwelijken in het land.

Toch zijn in enkele landen de huwende mannen in de meerderheid. Dat was het geval in Portugal (57,02 procent), Luxemburg (57,24 procent), Slovenië (61,04 procent) en Ecuador (62,19 procent). In Andorra waren mannen zelfs verantwoordelijk voor 70 procent van de huwelijken tussen partners van het gelijke geslacht, maar daarbij moet gezegd worden: daar waren er maar 10 in totaal.

