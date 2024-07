Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom supermarkten en drogisten altijd aanbiedingen hebben

Twee halen, één betalen, 25 procent korting of tweede halve prijs. Een bekend beeld in Nederlandse supermarkten en drogisterijen, die maar al te graag met hun prijzen stunten. Maar waarom eigenlijk?

Eerder dook Metro in de kwestie of koopjes op Black Friday wel echt koopjes zijn.

‘Nederlanders houden van aanbiedingen’

„Nederlanders houden van aanbiedingen. Sommige bedrijven zetten de standaardprijzen heel hoog. Zo hebben bepaalde winkels continu aanbiedingen, zoals ‘twee halen, één betalen”, zegt retail- en merkendeskundige Paul Moers tegen Radar. „Mensen hebben dan het gevoel dat ze slim bezig zijn, maar in principe betalen ze meestal gewoon de originele prijs.” De expert zegt dan ook dat het zonde van je portemonnee is om de volle mep te betalen, omdat je dan eigenlijk méér dan de originele prijs moet betalen.

Heb je weleens het gevoel dat sommige producten altijd afgeprijsd zijn? Dat klopt. Volgens Moers is in de supermarkt 25 procent van de producten altijd in de aanbieding, in een drogisterij is dat zelfs 45 procent.

Vooral producten die houdbaar zijn worden vaak afgeprijsd, zoals shampoo en snoep. Verse eetwaren en kleding zijn minder snel in de aanbieding. Dat komt omdat je minder snel bereid bent om daar meer van te kopen. Van shampoo kan het nooit kwaad om een voorraadje te hebben, waardoor je eerder geneigd bent gebruik te maken van een actie waarbij je er bijvoorbeeld vier moet kopen. Zo voorkomt de drogisterij dat je in de tussentijd naar een andere winkel gaat.

Aanbiedingen reden dat Duitse supermarkten goedkoper zijn

Dat we in Nederland zoveel aanbiedingen hebben, is ook de reden dat boodschappen doen in Duitsland goedkoper is. Dat zei Moers eerder tegen NPO Radio 1. „In Duitsland hebben ze heel weinig aanbiedingen. De Duitsers kiezen ervoor om het leven simpel te maken. Ze laten alle producten in de winkel relatief goedkoop zijn en ze hebben af en toe een aanbieding. Nederlandse supermarkten zijn er inmiddels aan verslaafd geraakt. Ze kunnen er niet meer vanaf.”

