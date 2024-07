Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Proef op Schiphol was een succes: vragen en antwoorden over digitaal paspoort

Een proef met een digitaal app-paspoort op Schiphol dit voorjaar was een succes, meldt Het Parool. Hoe werkt zo’n digitaal paspoort precies? En waarom is men hiermee bezig?

Digital Travel Credentials (DTC) heet dit systeem. Het was wereldwijd de eerste keer dat zoiets werd uitgeprobeerd.

Wat hield de proef in?

Dit voorjaar konden 1500 Nederlandse, Belgische en Canadese reizigers inchecken op Schiphol en de luchthaven in Montreal (Canada) met een paspoortapp en hun gezicht als identificatiemiddel. De Nederlandse en Canadese regeringen, VN-luchtvaartorganisatie Icao, beide luchthavens, KLM en Air Canada werkten hiervoor samen.

Hoe werkt een digitaal app-paspoort?

Reizigers moesten thuis met hun mobiel een digitale identiteitscontrole uitvoeren door de chip in hun paspoort te scannen, gegevens in te vullen, een selfie en een video te maken. Als dit werd goedgekeurd, dan kregen ze een digitaal toegangsbewijs. Op het vliegveld zelf maakten ze gebruik van speciale poortjes waar hun gezichten werden gescand. Klopte dit gezicht met de gegevens op de telefoon, dan was de controle geslaagd.

Wat zijn de resultaten van de proef?

Uit de eerste resultaten blijkt dat reizigers zowel bij vertrek als aankomst gemiddeld de helft minder tijd kwijt waren bij de luchthavencontroles dan reizigers met het oude vertrouwde papieren paspoort.

Wel waren er een aantal technische problemen tijdens de proef. Zo vielen opvallend veel gebruikers af doordat de chip niet goed reageerde.

Wat is het voordeel van een digitaal paspoort?

Als je nu buiten het Schengen-gebied reist, moet je nog handmatig jouw paspoort laten controleren. Daar willen luchtvaartorganisaties vanaf. Het moet sneller, gestructureerder en gedigitaliseerder op de Europese vliegvelden. Volgens het kabinet is de DTC-pas onvermijdelijk, „gezien de mondiale toename van reizigersaantallen, druk op de arbeidsmarkt en verwachtingen van reizigers”.

Wat gebeurt er nu?

Het digitale paspoort moet uiteindelijk permanent op de telefoon van een gebruiker komen te staan. Maar wanneer de pas standaard ingezet kan worden, is vooralsnog onduidelijk. Overigens blijft het volgens de betrokken organisaties altijd vrijwillig om hier als reiziger wel of niet voor te kiezen.

