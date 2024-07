Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stevig onweer op komst: het is maar goed dat Oranje dinsdag niet speelt

Wat warmer weer, heerlijk. Maar zet je ondertussen ook even schrap. Er wordt voor morgen in heel het land namelijk flink wat onweer voorspeld. We mogen met z’n allen blij zijn – vooral als je voetbal op een groot buitenscherm wilt kijken – dat Oranje pas woensdag moet spelen.

De temperatuur loopt deze dagen flink op en daar zullen weinig mensen over klagen. Morgen wordt warme en vochtige lucht aangevoerd. De temperatuur komt volgens weerdienst Weeronline tussen de 25 en 30 graden uit. Maar dan… wordt het even anders. Later op de dag kunnen enkele stevige regenbuien met onweer over het land trekken.

Morgen staat op het EK voetbal Spanje – Frankrijk op het programma en gelukkig niet Nederland – Engeland. ‘Wij’ mogen woensdagavond om 21.00 uur in Dortmund aantreden. Na regen en onweer volgt hopelijk zonneschijn en daarmee ook juichende Oranjespelers die in de kleedkamer Viva Hollandia staan te brullen.

Onweer, maar ook hagel, veel water en windstoten

Regen en onweer trekken morgen noordoostwaarts het land over. Lokaal kunnen ze pittig uitpakken met kans op onweer, hagel, veel regen in een korte tijd en zware windstoten.

Met een zuidoostenwind wordt warmere lucht richting ons land aangevoerd. De temperatuur loopt snel op en in de middag wordt het in bijna heel het land zomers warm met 25 graden in de kustgebieden tot 29 graden in het zuidoosten. In Limburg is een tropische 30 graden lokaal niet uit te sluiten. De warmere lucht gaat gepaard met een hoge luchtvochtigheid, waardoor het benauwd aan kan voelen.

Zware windstoten en grote hagelstenen

In de loop van de dag ontstaan in de warme lucht boven het noordwesten van Frankrijk de eerste buien. Gedurende de middag trekken deze buien geleidelijk richting Nederland en op dit moment lijken ze aan het einde van de middag Zeeland binnen te komen. Gedurende de avond verplaatsen de buien zich noordoostwaarts over het land

Regionaal kunnen de buien stevig uitpakken met kans op onweer, grote hagelstenen en lokaal zware windstoten tot circa 100 km/uur. Ook kan het tijdens deze buien echt stevig doorplenzen. Lokaal kan meer dan 40 mm regen vallen. Wateroverlast is dus zeker niet uit te sluiten. Waar de meest pittige regen precies gaat vallen is nog onzeker.

Na het onweer minder warm

In de loop van morgenavond wordt het na het onweer in het uiterste zuidwesten als eerste droger. In de nacht naar woensdag verlaten de buien ons land uiteindelijk via het noordwesten. Op woensdag volgt dan een vrij rustige weerdag met flink wat ruimte voor de zon. Een enkele bui behoort vooral in de ochtend nog wel tot de mogelijkheden.

Van zomerse warmte is waarschijnlijk geen sprake meer. Hopelijk wel van winnende voetballers en blije Nederlanders.





