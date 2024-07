Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer ongevallen met e-steps, maar verzekeren kan vaak niet

E-steps: je ziet ze steeds vaker opduiken. Maar daarmee loopt het aantal ongevallen waarbij de elektrische steps betrokken zijn, ook op. Dat ziet Rembrandt Groenewegen van Juridisch dienstverlener DAS.

Wist je bijvoorbeeld dat de meeste e-steps niet toegestaan zijn op de openbare weg? Hieronder vallen óók het fietspad en de stoep…

E-steps meestal niet verzekerd

In 2022 zijn er ongeveer 80 zaken gemeld bij DAS waarbij een elektrische step betrokken was en in 2023 bijna 90. „In de eerste helft van 2024 staat de teller op 30 zaken”, vertelt Groenewegen tegen persbureau ANP.

Een ongeval is niet alleen vervelend, maar kan ook prijzig uitvallen voor de persoon die op de e-step rijdt. „De meeste e- steps kunnen niet worden verzekerd. Dit komt omdat ze moeten voldoen aan specifieke voertuigeisen.”

Omdat er voor deze motorvoertuigen nog geen regelgeving is, kunnen ze op dit moment nog niet worden verzekerd tegen aansprakelijkheid. „En dat betekent dat de e-stepbestuurder, die een ongeval veroorzaakt, ook de schade die het slachtoffer lijdt zelf moet vergoeden. Als er sprake is van letsel bij de andere partij, kunnen deze kosten behoorlijk oplopen.”

Als je daarnaast met een niet-toegestane e-step op de openbare weg rijdt en je wordt door de politie staande gehouden, riskeer je een strafbeschikking. „En kan je e-step in beslag worden genomen.”

In het buitenland huren

In het buitenland geldt ook lang niet altijd de verplichting om de steps te verzekeren als je er bijvoorbeeld een huurt. „Dit brengt een groot risico met zich mee. Als je in het buitenland een e-step huurt en je veroorzaakt een ongeval, dan ben je als bestuurder van de e-step aansprakelijk. Als er geen verzekering is afgesloten voor de e-step, moet je de kosten zelf vergoeden. Je kunt dan ook geen beroep doen op een verzekering in Nederland.”

Reacties