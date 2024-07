Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Efteling start met opnieuw proef met virtuele wachtrij

Wachtrijen: niemand is er fan van, maar in pretparken is er niet meer aan te ontkomen. Op welke dag je ook naar een pretpark gaat, meestal kom je voor enkele (of alle) attracties wel terecht in een wachtrij. De Efteling wil daar verandering in brengen, met een virtuele wachtrij.

Het populaire pretpark begint de proef deze zomer bij de Droomvlucht.

Virtuele wachtrij

De virtuele wachtrij werkt vrij eenvoudig: ben je in de buurt van de Droomvlucht? Dan kun je via de Efteling-app aansluiten in een virtuele wachtrij. Tijdens het wachten kun je wat anders gaan doen in het pretpark. Wanneer je aan de beurt bent, ontvang je een melding op je telefoon en mag je via een speciale ingang direct naar binnen.

Eerder is zo’n virtuele test al uitgevoerd bij de monorail bij het Volk van Laaf, bij De Oude Tufferbaan en bij Carnaval Festival. Ook bij de Python konden Efteling-bezoekers tussen 2017 en 2020 gebruikmaken van een ‘boardig pass’, om zo de rij te skippen. Bezoekers moesten vooraf een plek in de wachtrij reserveren via de Efteling-app of speciale kaartautomaten. Ze kregen een QR-code met een tijdstip om terug te keren.

Groot fan van deze boarding pass waren mensen niet: veel mensen klaagden dat de spontaniteit van een dagje uit verloren ging door de verplichte reserveringen met tijdvakken. Bovendien vonden veel gasten het systeem verwarrend. De Efteling stopte daarom tijdens de coronacrisis met deze boarding pass. Nieuw aan de test bij de Droomvlucht is dat je naast het nieuwe virtuele wachten ook nog steeds fysiek kunt wachten.

Disney World

Een virtuele wachtrij is niet nieuw: in buitenlandse pretparken, waaronder in Disney World in Florida, is het voor sommige (populaire) attracties al langer doorgevoerd.

In Disney World werkt de wachtrij hetzelfde als het straks gaat werken bij de Droomvlucht: ‘Wanneer er een virtuele wachtrij aanwezig is, kun je een verzoek indienen om later op de dag van die attractie of ervaring te genieten, zodat je, terwijl je wacht, van andere ervaringen kunt genieten.’

Wachten met entertainment

Uit onderzoeken naar wachtrijen blijkt echter dat wachtrijen niet altijd negatief zijn, zo schrijft het platform Attractions.io, een platform gemaakt door attractiebouwers en pretparkbezoekers. Mensen storen zich bijvoorbeeld vaak niet eens aan de lengte van de wachtrij, maar aan de manier waarop zij moeten wachten. Van heel lang stilstaan zonder enig entertainment, worden veel mensen niet blij. Maar sta je bijvoorbeeld in een wachtrij waar van alles gebeurt? Dan gaat het wachten veel sneller.

In een ideale wereld ziet het platform zowel een virtuele als een fysieke wachtrij (mét entertainment), zodat bezoekers zelf de keuze hebben hoe zij in de rij willen gaan staan. Dit maakt pretparken ook nog toegankelijk voor de mensen zonder smartphone.

