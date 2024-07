Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer gevaarlijke incidenten door drugslabs en amateuristische ‘drugskoks’: ‘Explosies of giftige dampen’

Drugscriminelen schromen tegenwoordig niet om een drugslab in een woonwijk te stationeren. Maar volgens de politie neemt ook het aantal gevaarlijke incidenten, zoals explosies en branden veroorzaakt door deze laboratoria, toe. Mede door amateuristisch drugskoks en onzorgvuldig handelen. En dat brengt gevaren met zich mee.

Je hebt wellicht in het nieuws voorbij zien komen dat er regelmatig in woonwijken heftige explosies plaatsvonden. Bijvoorbeeld recent aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Later wordt over dat soort zaken bekend dat zo’n explosie veroorzaakt werd door de chemische en brandbare middelen van drugslabs.

Branden en explosies

In de eerste helft van 2024 vonden er dertien ernstige incidenten door drugslabs plaats. Daarbij kwamen tien mensen om het leven en raakten vijf mensen gewond. Vier van deze incidenten waren explosies, vijf keer ging het om brand, twee keer vond de politie zeer brandbare of explosieve chemicaliën en twee keer ging het om giftige dampen.

Landelijk portefeuillehouder Willem Woelders spreekt tegen De Telegraaf zijn zorgen uit. „De risico’s die criminelen nemen bij de productie van drugs hebben directe, vergaande gevolgen voor omwonenden. Hun veiligheid is in het geding.”

Amateur drugskoks veroorzaken incidenten

Voorheen was vooral het zuidelijke deel van Nederland een broedplaats voor drugslabs. Het verhaal van de Brabantse Ferry uit de Netflix-serie Undercover is namelijk gebaseerd op een Brabantse drugscrimineel. Maar tegenwoordig dient niet alleen Brabant, maar ook het oosten en noorden van Nederland als locatie voor drugslabs. Zo ook in grote steden als Rotterdam en Nijmegen.

En dat is zorgelijk omdat de drugslabs niet meer in afgelegen schuren zitten, maar gewoon in een drukke woonwijk. Daarnaast blijken de zogenoemde ‘koks’ van steeds amateuristischer niveau, wat voor groot gevaar voor buurtbewoners zorgt. „Je kunt een amateur wel een papiertje geven met instructies, maar als het misgaat gedurende het ingewikkelde proces kunnen ze niet ingrijpen omdat ze geen kennis hebben van het proces. De kleinste fouten kunnen leiden tot explosies of giftige dampen. In de labs worden nu vaak slaven uit het buitenland ingezet. Het is gewoon mensenhandel”, vertelt een voormalig drugscrimineel tegen de krant.

Drugslabs herkennen

Daarom hamert de politie om alert te zijn op drugslabs. Hoe je die herkent? Chemische geuren, afgeplakte ramen en deuren, camera’s, soms waakhonden en verdachte personen die op vreemde tijden rondrijden met busjes, zijn daar de signalen voor volgens Woelders.

Vorige Volgende

Reacties