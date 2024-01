Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brandweer Rotterdam: was een enorme explosie met heel veel schade

De explosie die maandagavond een grote brand veroorzaakte in Rotterdam-Zuid had een „enorme kracht”. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. „Het was niet zomaar een explosie zoals die de laatste tijd wel vaker voorkomen. Dit was veel groter.” De woordvoerder zegt dan ook dat de schade navenant is. „Een auto die op straat voor de deur stond is compleet omvergeblazen. Van 44 woningen weten we dat die zo beschadigd zijn dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen.”

Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets te zeggen. „De politie en forensische opsporing kunnen gaan kijken als het pand veilig is. Eerst moet een gasleiding in de straat nog veilig worden gesteld. Daar is de netbeheerder nu mee bezig om die leiding op te graven en te beveiligen.” Ook is niet duidelijk in hoeverre het pand instabiel is geworden door de brand. Met een drone is al binnen gekeken of de drie vermiste mensen daar misschien zijn, maar dat heeft nog niets opgeleverd. In de nacht is geïnventariseerd wie er woont en wie er aanwezig was. Daaruit bleek dat van drie mensen niet bekend is waar ze zich bevinden.

De woordvoerder schetst dat het gaat om een laag bedrijfsunits met daarboven twee woonlagen. Daar tegenover, op een afstand van zo’n 15 meter, staat een gebouw van vier lagen portiekwoningen. Ook dat hele gebouw heeft erg veel schade opgelopen door de drukgolven van de explosie. „Zo’n beetje de hele omgeving is vannacht ontruimd.”

