Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Korte broek tijdens warme werkdag? Deze kledingkeuzes kunnen wel en niet op kantoor

Nu de warmere temperaturen zich aandienen, verandert daardoor ook onze kledingkeuze. Maar hoe zit dat op kantoor? Wat kun je bij warmer weer wel aan op de werkvloer en wat niet? Daar hebben kantoormedewerkers wel een mening over.

Oké, eerlijk is eerlijk. Met mooi weer vertoeven we het liefst op het strand of op het terras. Maar als je geen vakantie of vrije dagen hebt, zal je toch ook bij warmere temperaturen op de werkvloer moeten verschijnen.

Korte broek op de werkvloer?

EenVandaag vroeg bijna 5000 kantoormedewerkers naar de ‘dresscode’ op de werkvloer zodra het kwik stijgt. Want mag je tijdens een warme dag een korte broek aan? Het merendeel (65 procent) vindt van wel. Man, vrouw, jong, oud, een korte broek op een warme dag moet kunnen.

Maar een lekkere korte hotpants is dan weer niet de bedoeling. De kantoormedewerkers stellen dat de broek niet boven de knie uit moet komen. Ook het type korte broek en zichtbaarheid voor klanten, speelt kennelijk mee. „In mijn tijd als accountmanager in de ICT zag ik collega’s met korte broeken en slippers door het kantoor lopen. Dat vind ik er niet uitzien als je klanten over de vloer krijgt”, aldus een van de ondervraagden.

Kledingkeuze op warme dag kantoor

Meer kledingstukken die wel kunnen op een warme dag? Een rok of jurk tot net boven de knie (73 procent), shirts met een ‘Hawaii-print’ (61 procent) en nette sandalen (70 procent) zijn allemaal geoorloofd.

Overigens worden teen- of badslippers toch echt afgekeurd op kantoor. 82 procent vindt dat niet kunnen. „Teenslippers en sandalen zijn twee verschillende dingen. Nette sandalen verhullen tenminste nog wat en slippers ogen ook te informeel. Beiden zijn trouwens alleen te doen met verzorgde voeten”, legt een van de deelnemers uit.

Crop top

Maar er blijken meer kledingkeuzes uit den boze op kantoor. Doorschijnende kleding, naveltruitjes of crop tops en shirts met decolleté horen daar niet thuis. Niet professioneel, te sexy en daardoor te afleidend, vinden veel (mannelijke) panelleden.

Overigens blijkt dat de jongere generatie met een ruimdenkendere bril naar de kledingkeuze op werkvloer kijkt. Al hebben zij ook hun twijfels bij de bovengenoemde ‘te sexy’ kleding.

Over het mouwloze shirt zijn de meeste meningsverschillen. 47 procent vindt dat dat wel kan, 50 procent niet. „Een blousje voor vrouwen zonder mouwen kan zeker; een mouwloos shirt voor mannen vind ik gewoon vies.”

Reacties