Exitpoll: GroenLinks-PvdA grootste met 8 zetels

GroenLinks-PvdA is de grootste partij geworden in de verkiezingen voor het Europees Parlement. De partij krijgt volgens de eerste exitpoll van Ipsos I&O/NOS 8 zetels. De PVV volgt met 7.

Nederland heeft donderdag 31 van de 720 zetels van het nieuwe Europees Parlement gekozen. De verkiezingsuitslag mag pas zondag bekend worden gemaakt. De meeste EU-lidstaten stemmen zondag.

Ook als GroenLinks-PvdA inderdaad de grootste wordt, moet zij wel verlies slikken. PvdA heeft nu 6 en GroenLinks heeft 3 Europarlementariërs, samen 9.

Voorkeursstemmen

Onder leiding van Frans Timmermans won de PvdA in 2019 de Europese verkiezingen in Nederland. GroenLinks won ook wat in 2019. Bij deze verkiezingen zijn meer zetels te verdelen dan vijf jaar geleden.

Hoewel de twee partijen in de Eerste en de Tweede Kamer een gezamenlijke fractie vormen, nemen ze na de Europese verkiezingen elk plaats in hun eigen Europese fractie. PvdA’ers schuiven aan bij de sociaaldemocraten en GroenLinksers bij de groenen. Hoeveel PvdA’ers en hoeveel GroenLinksers er in het nieuwe Europees Parlement belanden, hangt af van uitgebrachte voorkeursstemmen.

