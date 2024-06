Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw laten betalen tijdens date? Op1-tafel lacht hard om antwoord tafelgast

De Op1-tafel besprak gisteravond onze Hollandse, ietwat gierige, tikkie-cultuur. Maar een vrouw laten betalen tijdens een eerste date? Dat lijkt toch nog vaak een ‘no go’. Alhoewel, niet voor Europa-correspondent Stefan de Vries, blijkt als hij over zijn date-leven vertelt. En dat zorgt voor de nodige hilariteit aan tafel.

Sommigen maken het nogal bont als het over tikkies gaat. Nederlanders presteren het om soms voor de meest onzinnige bedragen elkaar een betaalverzoek te sturen.

Op1-tafel over tikkies sturen

Financieel psycholoog Anne Abbenes legt uit dat vooral mensen die het gewoon kunnen betalen, tikkies voor bijzonder lage bedragen sturen. „Zo word je rijk natuurlijk”, concludeert presentator Jort Kelder. Maar volgens Abbenes leren sommigen van huis uit dat je precies moet zijn met geld.

Zanger Wolter Kroes, die aan tafel zit om over EK-hits te praten, stuurt amper tikkies. Een biertje drinken met vrienden of hapje eten met zijn broer en dan een tikkie sturen?„Dat doe je toch niet.”

Europa-correspondent Stefan de Vries over betalen Frankrijk

Daarna komt ook het onderwerp ‘de rekening betalen op een date’ ter sprake. „Het is absoluut niet romantisch om de rekening te delen. Maar het is ook niet goed om na twee dagen een tikkie te sturen, zo van, je was toch niet mijn type, wil je nog even betalen”, stelt etiquette-deskundige Jan Jaap van Weering.

Kelder vraagt Europa-correspondent Stefan de Vries, die een tijd in Frankrijk woonde, naar de Franse betaalcultuur. En De Vries omschrijft de Fransen als behoorlijk gierig. „Ze betalen altijd apart, dat is heel irritant. En de man wordt echt geacht om te betalen voor de vrouw. Daar gaan vrouwen gewoon vanuit. Als je iets gaat drinken met een vrouw in Parijs, dan zal zij er niet aan denken om haar portemonnee uit haar tas te halen.”

Op1-tafel moet hard lachen

Volgens De Vries past dat niet meer in deze tijd. Maar zanger Kroes reageert dat het niet goed voelt om een vrouw te laten betalen. „Misschien ben ik wel een ouderwetse knuppel”, aldus kroes.

Maar De Vries is het niet met Kroes eens. „In Nederland laat ik dat wel doen door vrouwen”, aldus de correspondent. En daarna moet de Op1-tafel hard lachen. „In Frankrijk dus niet”, gaat De Vries verder. Waarna Kroes reageert: „Waarom hier dan wel? Dat wil ik toch weten.” Volgens De Vries is het in Nederland allemaal een stuk gelijkwaardiger. Maar Kroes, en meerdere aan tafel, denken dat het meer gaat om galant zijn op een date, dan gelijkwaardigheid.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

