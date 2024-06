Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is een soeverein burger en moeten we ons daar zorgen om maken?

Het aantal soevereinen in ons land groeit snel, volgens Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (NCTV). Het gaat om burgers die weigeren belasting te betalen en het gezag van de overheid niet herkennen. Wat is een soeverein burger eigenlijk? En moeten we ons zorgen maken om deze ontwikkeling?

Vorig jaar maakte de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) nog melding van ‘enkele duizenden’ soevereine burgers. Inmiddels wordt er in het jaarlijkse rapport gesproken over ‘naar schatting minstens enkele tienduizenden personen’.

Wat is een soeverein burger?

Mensen die zich soeverein verklaren, keren zich af van de overheid en instituties. Een deel van de soevereinen wil zelf bepalen of wet- en regelgeving op hen van toepassing is. Wat ze gemeen hebben, is dat ze geloven in een ‘kwaadaardige elite’, die zich niet alleen in de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht bevindt, maar ook in de media en wetenschap.

Waar bestaat de soevereiniteitsbeweging uit?

Binnen soevereiniteit heb je drie verschillende bewegingen en gedragingen, volgens NCTV. De grootste groep wil zo onafhankelijk mogelijk leven. Een tweede categorie beschouwt de Nederlandse wet- en regelgeving als ongeldig. Zij betalen geen boetes en belastingen. Dan is er nog een kleine groep die zich in het uiterste geval van geweld wil verzetten tegen het huidige systeem.

Wat is de visie van soevereinen?

Soevereinen vinden dat zij zich kunnen onttrekken aan het Nederlandse staatsburgerschap en niet meer aan allerlei verplichtingen hoeven te voldoen. Onderdeel van de theorie is ook dat ieder mens uit twee verschillende personen bestaat. Er is de ‘soevereine mens van vlees en bloed’, en er is de bedrijfstrust die door de overheid op naam van die persoon is opgericht. Met deze bedrijstrust wordt de ‘mens van vlees en bloed’ als het ware als slaaf gebruikt.

De overheid zou die trust voor iedere nieuwgeboren baby oprichten, met gebruik van de geboorteakte. De overheid zou vervolgens het toekomstige verdienvermogen, zoals belastingen en boetes van die persoon, doorverkopen aan buitenlandse investeerders. De waarde van de trust wordt geschat op 1,5 miljoen euro. Deze geboortetrust eisten mensen soms op bij de Belastingdienst.

Bordje met eigen ambassade

Sommige mensen gaan ver in het streven naar soevereiniteit. Zij schrijven zich uit bij het bevolkingsregister, hebben een eigen ‘diplomatiek’ paspoort of hangen een bord aan hun deur waarmee ze hun woning tot een ambassade verklaren. Hiervoor gebruiken zij een document dat is uitgereikt door de Hoge Raad van de Levende Mensenkinderen. Die Raad is geen officieel erkende instantie.

Het voordeel van zo’n ambassade zou zijn dat je huis dan niet mag worden betreden door ‘commerciële partijen’ en dat er geen beslag op mag worden gelegd. Er zijn ook standaard-documenten waarmee je je burgerschap zou kunnen opzeggen. Op internet is er bovendien een cursus te vinden waarin je leert hoe je post van de overheid, zoals de Belastingaangifte, terug kunt sturen.

Is de soevereiniteitsbeweging gevaarlijk?

Met al die berichten over soevereiniteit, zou je je zorgen gaan maken. In hoeverre is de soevereniteitsbeweging gevaarlijk? Het gros van de mensen die zich soeverein verklaren, heeft een geweldloos verleden en ook geen plannen om geweld te gebruiken. Bij slechts een klein deel leidde het tot gewelddadige confrontaties met politie en deurwaarders. Doordat zelfverklaarde soevereinen hun rekeningen niet betalen, is de verwachting van NCTV dat het aantal gewelddadige incidenten zal toenemen.

Door soevereiniteit na te streven, kunnen mensen in de problemen komen, bijvoorbeeld als ze stoppen met belasting en boetes betalen. Dit kan leiden tot schrijnende situaties. Mensen kunnen diep in de schulden raken en het kan uiteindelijk zelfs leiden tot uithuiszettingen. Er zijn al een aantal rechtszaken geweest, waarin mensen terecht stonden die weigerden om verkeersboetes te betalen of hun geboortetrust opeisten. Tot nu toe stelde de rechter hen niet in het gelijk.

Vorige Volgende

Reacties