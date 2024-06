Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stabiele baan of influencerleven op Bali? Dit kiezen jongeren

Jongeren willen tegenwoordig allemaal influencer of digital nomad in verre oorden worden. Toch? Mwah, dat blijkt reuze mee te vallen. Onderzoek van Hogeschool InHolland wijst uit dat jonge professionals veel liever een stabiele baan dichtbij huis hebben waarmee ze een goede boterham verdienen.

De onderzoekers interviewden 85 recent afgestudeerden tussen de 23 en 28 jaar uitgebreid. De resultaten zijn opvallend, want een Amerikaans onderzoek wees vorig jaar nog uit dat de ‘media en entertainment’-branche het populairste is onder Gen Z. En dat die jongeren zij het liefst flexibele en creatieve banen willen. 57 procent van de Gen Z’ers sprak in een ander onderzoek uit dat ze best influencer wilden worden als zij de kans kregen.

Jonge afgestudeerden willen liever stabiele baan

Volgens het onderzoek van InHolland kiezen de meeste jongeren vanuit een „huisje-boompje-beestje-denken”. Daarom is een goed salaris, een vast contract en ontwikkelmogelijkheden voor hen belangrijk. Stabiliteit is het credo dus, al willen de net afgestudeerden ook weer niet hun hele carrière hetzelfde doen. Daarnaast hechten ze waarde aan flexibel en hybride werken en voldoende vakantiedagen.

Ook werk-privébalans is een must. Jongeren willen tijd voor sport, vrienden en vakantie. Om die balans te kunnen bewaken, moet de reisafstand niet te ver zijn. Daarnaast waarderen jonge professionals eerlijkheid. Dat houdt in: eerlijke informatie over taken, begeleiding, werkomgeving, loopbaanmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. Worden beloftes niet waargemaakt? Dan haken ze af. Een open, transparante bedrijfscultuur met leidinggevenden die stimuleren en vertrouwen geven wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Warm onthaal gewenst

Tot slot willen jongeren een warm onthaal als ze binnen worden gehaald, goede begeleiding én collega’s die in dezelfde levensfase zitten. „Werkgevers zullen meer hun best moeten doen om jong talent aan te trekken, op te leiden en te binden aan de organisatie”, denken de onderzoekers. Duurzaamheid staat overigens dan weer niet hoog op het lijstje. Het is wel degelijk belangrijk, maar als jongeren voor een eerste werkgever moeten kiezen, mag het best even in de ijskast.

Reacties