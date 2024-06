Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo heeft Nederland uiteindelijk gestemd tijdens de Europese verkiezingen

GroenLinks-PvdA is de grootste partij geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De linkse partijen mogen samen 8 leden afvaardigen naar Brussel, 2 meer dan de PVV. Dat blijkt uit een prognose op basis van uitslagen die gemeenten hebben doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst.

De rechts-nationalistische partij van Geert Wilders leek op basis van een donderdag gepubliceerde exitpoll op 7 zetels af te stevenen. Na telling van 98 procent van de stemmen blijkt dat er dus eentje minder te worden. Die zetel komt terecht bij het pro-Europese Volt, dat daarmee 2 plekken heeft veroverd in het Europees Parlement.

Bij de Europese verkiezingen in 2019 behaalden de twee linkse partijen samen nog 9 zetels. De PvdA had toen een sterke troef in handen met Frans Timmermans, die door de sociaaldemocraten naar voren was geschoven als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. De PVV is nu niet vertegenwoordigd in het Europees Parlement.

De rest van de zetelverdeling komt overeen met de exitpoll van donderdag. VVD en CDA verliezen allebei 1 zetel en komen op respectievelijk 4 en 3. D66 gaat van 2 naar 3 zetels. BBB (2 zetels) en NSC (1 zetel) komen nieuw in het Europees Parlement. De Partij voor de Dieren en de SGP behouden allebei hun zetel.

ANP

