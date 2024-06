Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek: minder kennismigranten in ons land verwacht en dat komt hierdoor

De versobering van de expatregeling zal ertoe leiden dat er minder kennismigranten deze kant op, naar Nederland, komen. Onderzoekers schatten dat hierdoor ongeveer 10 tot 15 procent minder hoogopgeleide werknemers naar ons land komen.

Dat meldt SEO Economisch Onderzoek in een rapport dat is opgesteld op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer. Ook de migratie-cijfers werden gisteren bekend gemaakt, waaruit duidelijk werd dat, net zoals andere jaren, de meeste mensen naar Nederland kwamen voor werk, studie of de liefde.

Kennismigranten met een goed gevulde portemonnee

Buitenlandse werknemers kregen tot voor kort vijf jaar lang 30 procent van hun brutoloon belastingvrij. Afgelopen najaar heeft de Tweede Kamer deze 30 procentregeling versoberd, op initiatief van GroenLinks-PvdA, Volt, ChristenUnie en Pieter Omtzigt – inmiddels de leider van NSC.

Daardoor hebben expats dit belastingvoordeel alleen in de eerste twintig maanden. In de twintig maanden daarna krijgen ze 20 procent belastingvrij en vervolgens in een even lange periode 10 procent.

De 30 procent-regeling levert volgens de onderzoekers meer belasting op dan die kost, omdat migranten met een goedgevulde portemonnee deze kant op komen. Het kan dus nadelige gevolgen hebben voor de schatkist om de regeling af te schaffen of te versoberen, zeggen zij. Bovendien voorzien ze dat bedrijven dan minder geneigd zijn om in Nederland hun investeringen te doen.

‘Versobering belastingregeling slecht voor toekomst’

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en FME zeggen echter dat de versobering slecht is voor de toekomst van Nederland. „Voor het behoud van onze welvaart en goedbetalende banen zijn juist innovatieve bedrijven, groot en klein, cruciaal. Zij concurreren wereldwijd om schaars toptalent, met name in technische vakgebieden. Ook andere landen trekken hard aan deze mensen. Zij kennen dit soort regelingen eveneens. De 30 procent-regeling is dan ook onmisbaar als we een echte kenniseconomie willen zijn”, aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW over het rapport.

In 2022 maakten ongeveer 110.000 expats gebruik van de 30 procent-regeling. „Het is essentieel dat onze Nederlandse bedrijven innovatief en concurrerend kunnen blijven. Hiervoor is technisch talent uit het buitenland nodig. De 30 procent-regeling speelt een cruciale rol om Nederland aantrekkelijk te maken”, beaamt voorzitter Theo Henrar van FME.

