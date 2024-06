Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel je zweet is afhankelijk van je cupmaat, ontdekken onderzoekers

Zweet je snel? Dan ligt dat misschien aan je cupmaat. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat er een verband bestaat tussen hoeveel je zweet en hoe groot je borsten zijn. Hoe groter je cupmaat, hoe minder je zweet.

Die conclusie beschrijven de onderzoekers van de universiteit van Southampton in het wetenschappelijke tijdschrift Experimental Physiology op basis van experimenten.

Voor hun onderzoek verzamelden de wetenschappers 22 vrouwen van verschillende leeftijden én met verschillende cupmaten. Vervolgens gaven zij de vrouwen de opdracht om in een ruimte van 32 graden zo’n 45 minuten te gaan joggen.

Vrouwen met kleine borsten zweten meer

Tijdens het joggen werden er warmtebeelden gemaakt om vast te stellen hoeveel warmte de vrouwen produceerden. Ook gebruikten de onderzoekers speciaal papier dat verkleurt wanneer het in aanraking met zweet komt. Dat papier moesten de vrouwen na het sporten op hun borsten leggen zodat de onderzoekers de dichtheid van de zweetklieren in de borst konden vaststellen.

Wat blijkt? Vrouwen met kleine borsten zweten meer. „Onze resultaten wijzen erop dat vrouwen met grotere borsten minder zweetklieren bezitten en dus op de borst minder zweet aanmaken”, zegt een van de onderzoekers Hannah Blount.

Comfortabele sportbeha’s ontwikkelen

En dat is voor vrouwen best een belangrijke ontdekking. Blount en haar collega’s hopen dat hun bevindingen kunnen helpen bij het ontwikkelen van betere sportbeha’s. „Meer dan 85 procent van de vrouwen vindt een sportbeha een essentieel kledingstuk tijdens het sporten, maar het is echt heel lastig om er eentje te vinden die comfortabel zit en ondersteuning biedt”, vertelt Blount.

„Daarom besloten we om te kijken hoe comfortabel en ondersteunend sportbeha’s met name ook in warme omstandigheden – wanneer vrouwen juist te maken kunnen krijgen met problemen zoals schurende borsten en een aanzienlijke ophoping van zweet in de beha – waren voor vrouwen met verschillende cupmaten. Daarbij waren we met name geïnteresseerd in een beter begrip van hoe de dichtheid van zweetklieren in de borsten en de mate waarin borsten zweten afhankelijk van de borstomvang verandert, omdat dat bepaalt hoeveel zweet er uiteindelijk in de sportbeha belandt.”

Helpen om actiever te worden

Blount hoopt dat haar kennis wordt meegenomen bij het maken van sportbeha’s en dat vrouwen hierdoor comfortabeler kunnen sporten. „In onze samenleving zitten we steeds meer, dus als er iets is wat we kunnen doen om vrouwen te helpen om actiever te worden en sport toegankelijker te maken voor vrouwen, dan is dat heel goed nieuws”, aldus Blount.

