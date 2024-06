Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Defensie wil ‘dienjaar’ minder vrijblijvend maken: moeten jongeren verplicht het leger in?

Het dienjaar, waarin jongeren kunnen kijken of een baan bij Defensie iets voor hen is, wordt mogelijk minder vrijblijvend. De Tweede Kamer wil namelijk dat het aantal jongeren dat aan een dienjaar begint wordt opgeschaald naar minstens 4000 per jaar.

Defensie onderzoekt meerdere scenario’s waar het nieuwe kabinet uit kan kiezen. Dat heeft staatssecretaris Christophe van der Maat aan de Tweede Kamer laten weten. In een Dienjaar draag je bij aan de Nederlandse krijgsmacht en doe je werkervaring op.

Jongeren krijgen brief van Defensie

Formeel kent Nederland nog altijd een dienstplicht. De opkomstplicht werd in 1997 opgeschort, maar jongeren krijgen in het jaar dat ze 17 worden nog steeds de dienstplichtbrief. Daarin staat dat ze een dienjaar kunnen volgen wanneer ze van de middelbare school of van een vervolgopleiding komen.

Volgens Van der Maat is de dreiging zo groot geworden dat defensie meer mankracht moet hebben. „We zien de Russen dingen doen. En daar ga je iets tegenover stellen, om oorlog te voorkomen”, legt hij uit in Op1. Defensie heeft volgens de NAVO-doelstellingen niet genoeg mankracht.

Het is niet zo dat jongeren direct aan de frontlinie staan wanneer Nederland moet vechten. „Militairen die nu in de logistiek werken, de kazernes beveiligen of zaken doen in de bedrijfsvoering stappen naar voren. Zij laten ander werk achter. Dat is veilig werk in Nederland, wat wel gedaan moet worden.” Dat soort functies kunnen vervuld worden door jongeren. „We moeten niet van alles gaan verplichten. Maar de kramp moet eraf”, meent de staatssecretaris.

Metro ging onlangs de straten op met een vraag over de dienstplicht:

Mogelijk krijgt dienstplicht ‘verplicht karakter’

Als het voorstel aangenomen wordt, krijgen jongeren straks een enquête meegestuurd bij hun dienstplichtbrief. Ook worden ze uitgenodigd voor een gesprek. Het kan zijn dat dit allemaal vrijwillig blijft, maar er wordt ook gedacht aan een variant waarin het dienjaar een verplicht karakter krijgt.

Een woordvoerder van Defensie meldt aan persbureau ANP dat de dienstplicht niet terugkeert op de manier zoals het vroeger was. Tot 1997 was er in ons land een opkomstplicht. Wie vanwege principiële redenen niet in dienst wilde, kon een vervangende dienstplicht vervullen in een andere sector. Dit duurde wel een half jaar langer.

Het dienjaar is in september van start gegaan met de eerste lichting. Jongeren treden betaald in dienst bij Defensie. Ze worden getraind om uiteindelijk een militaire functie te kunnen vervullen. Nu is dit nog vrijwillig, voor jongeren die een tussenjaar hebben bijvoorbeeld.

