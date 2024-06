Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit cijfer geeft Mark Rutte zichzelf voor zijn periode als premier

Afzwaaiend premier Mark Rutte werd gisteravond in het NOS Jeugdjournaal gevraagd wat voor cijfer hij zou geven voor zijn ambtsperiode. Hij beoordeelt zichzelf met een krappe voldoende.

Vanaf volgende week betrekt Dick Schoof het torentje. Rutte vertrekt naar het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Daar gaat hij op 1 oktober aan de slag als chef van militaire alliantie. Hij was de langstzittende minister-president, die leiding gaf aan vier kabinetten.

Mark Rutte geeft zichzelf cijfer

„Een 6, misschien een 6,5”, zegt Rutte in het afscheidsinterview. „Er zijn veel dingen gelukt. Maar dat doe je met zijn allen. We hebben er met bijna 18 miljoen mensen de schouders onder gezet.”

Hij is dankbaar dat hij steeds opnieuw weer de kans kreeg. Dat hij in 2021 weer premier zou worden, had hij niet zien aankomen. „Als je het lang doet, en ik heb het eigenlijk iets te lang gedaan denk ik, dan merk je ook dat mensen een beetje uitgekeken raken op je.” Hij denkt dat het te danken is aan de coronatijd dat hij aan mocht blijven. „Als premier moest ik tv-toespraken en persconferenties doen. Dat leidde ertoe dat mensen mij zagen en het vertrouwen weer een beetje terugkwam.”

Rutte is ook kritisch. Zaken als de toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen en de woningmarkt zijn niet goed gegaan. Daarom zegt hij te kiezen voor een „voldoende, maar niet een hele ruime”.

Moeilijkste besluit

Zijn moeilijkste besluit vond hij de schoolsluiting tijdens de coronapandemie. „Ik denk dat het onvermijdelijk was. Soms moet je in de politiek kiezen uit alleen maar ellendige opties. De ene optie was minder doen, maar dan waren er misschien wel veel meer mensen overleden. Om dat te voorkomen moesten we een ander moeilijk besluit nemen, namelijk de contacten beperken.”

Iets wat indruist tegen zijn principes als liberaal. Hij vond het ook de zwaarste periode van zijn carrière „De overheid moet zich niet met ons leven bemoeien. Die moet zorgen dat de scholen draaien en dat er goede ziekenhuizen zijn, maar die moet niet vertellen waar we wel en niet naartoe mogen. Hier moesten we ons wel met het leven van mensen bemoeien. Dit was zo anti alles waar we voor staan.”

