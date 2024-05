De Spaarrekening van Sander: ‘Onlangs mijn vierde Porsche gekocht’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Sander (60), die een passie heeft voor auto’s, fine dining en mensen vooruit wil helpen. Dat doet hij vooral als investeerder.

Beroep: ondernemer, spreker, auteur en investeerder

Netto inkomen: „Ik verbruik zo’n 5000 euro netto per maand”

Woonsituatie: koophuis met overwaarde en een aflossingsvrije hypotheek

Sander is „het best te omschrijven” als ondernemer, maar is ook spreker, auteur (van het boek Turbowinst) en investeerder. Zo was hij eigenaar van IENS, dat gekocht werd door Tripadvisor en veranderde in TheFork. Op dit moment runt hij een groeiprogramma én investeert hij, waaronder in de bouw van villa’s op Bali en Lembongan, Indonesië.

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 131.032 euro, verdeeld over verschillende potjes. Ik heb bijvoorbeeld een potje voor mijn zoon, die is nu 6, daar staat inmiddels 10.000 euro op. Aan het einde van de looptijd, als hij 20 is, staat er naar verwachting 50.000 euro op.

Ik spaar bij Brand New Day, omdat ik niet in bankrente geloof. Aandelen hebben het altijd, in welke situatie dan ook, veel beter gedaan dan elke spaarvorm. Ik beleg dus alles en sla er zelfs in door. Ik heb zo’n hekel aan het idee dat mijn geld per definitie minder waard wordt.”

Heb je dat altijd al zo gedaan?

„Ja, eigenlijk wel. Ik doe dit al sinds 2005 ongeveer, toen bij SNS Fund Coach volgens mij. Tegenwoordig is de beleggingstechniek zo gevorderd, dus ik maak gebruik van een soort beleggen voor dummies. Ik wil niet elke week kijken hoe het met de aandelen staat. Mensen die ik ken doen dat wel, maar daar moet je bijna je vak van maken.”

Wat vind je van het bedrag op je spaarrekening?

„Dat geeft wel ruimte. Ik ben wel weer op zoek naar bestemmingen voor het geld. Het geld staat er, maar je kunt er veel slimmere dingen mee doen. Bijvoorbeeld villa’s bouwen op Lembongan, een eiland voor de kust van Bali. Mijn zakenpartner en ik zijn nu bezig met het bouwen van twee villa’s, dat is zo inspirerend en leuk om te doen. Hij woont in Indonesië en we storten allebei ons eigen geld erin.”

Hoeveel geld zit nu al in dat project?

„Ik denk grofweg 100.000 euro. De bouw is aan de gang, wij leggen iedere keer het geld in dat nodig is voor de ontwikkeling. Dat zijn pure bouwkosten, materialen, het betalen van aannemers.”

Hoe kwam dit idee tot je?

„Mijn vader was architect, dus ik ben opgegroeid tussen de bouwtekeningen en kleurstalen. Ik heb altijd al een zwak gehad voor design. Mijn zakenpartner was hier al mee bezig en hij zocht een investeerder voor een ander project. Dat vond ik eigenlijk minder interessant, het voelde als minder van mij. Dit is meer een samenwerking, een eigen project. Nu heb ik meer eigenaarschap en meer inbreng, bijvoorbeeld in het design.”

Het idee dat er op een tropisch eiland een huis staat waar ik heen kan, spreekt enorm tot de verbeelding.

Ben je van plan er zelf ook (even) te wonen, of gaat het meteen in de verkoop?

„Het idee dat er op Lembongan, een tropisch eilandje waar zo’n 5000 mensen wonen, een huis is waar ik naartoe kan gaan, spreekt natuurlijk wel heel erg tot de verbeelding. Ik ben er nog niet geweest sinds de bouw startte, maar mijn partner stuurde een video toen de grond ritueel werd ingewijd om te wonen. Het ligt tussen de palmomen, alles werd bewierookt, er was een hele ceremonie: echt geweldig om te zien.

Maar ik denk veel aan het rendement, ik wil het niet alleen maar verbruiken. Ik ga er ongetwijfeld naartoe en er wat tijd besteden, maar het gaat mij meer om bijvoorbeeld de huurcijfers van een jaar. Het wordt een soort home away from home voor mensen de langere tijd in Indonesië blijven.”

Hoe kijkt de lokale bevolking naar dit project?

„Dat is meer de afdeling van m’n partner, maar hij heeft met de overheid gesproken en zij juichen dit soort projecten juist toe. Dit soort villa’s trekt een ander type reiziger aan. Niet de backpackers, maar mensen met wat meer geld die langer op het eiland blijven. Zo verander je eigenlijk het type toerist dat er komt. Dit is een heel ander persoon dan iemand die bijvoorbeeld Bali leeg komt trekken zonder een euro bij zich te hebben. Je moet uiteraard wel nadenken wat je precies in zo’n land komt doen als investeerder: kun je het verantwoorden?”

Hoeveel spaar/beleg je per maand?

„Dat is iets van 2500 euro dat naar verschillende bestemmingen gaat. Ik houd daarin meer een continu stroom aan, geld in die potjes stoppen, dat draait steeds door. Daarnaast investeer ik ook in andere bedrijven. Dat gaat soms goed en soms ook niet.”

Ik heb onlangs mijn vierde Porsche gekocht, dat is mijn passie.

Wanneer ging het niet goed?

„Ik heb onlangs zeker 30.000 euro geïnvesteerd in een wellness-app, maar dat bedrijf redde het niet. Er kwamen grote investeerders bij die de boel overnamen. Wij stonden roepend aan de zijlijn en uitten onze zorgen. Ik weet nog dat ik dacht: dit gaat helemaal verkeerd. Uiteindelijk hadden we te weinig aandeel om invloed te hebben. Daar leer je ook van, dus dat doe ik niet nog eens, geld investeren zonder echte invloed.

Ook heb ik weleens een bedrijf ontwikkeld als investeerder en directeur. Er was een enorme groei, maar om een of andere reden wilde ik er geen onderdeel van zijn en stapte ik eruit. De founder bood mij 1 procent van het bedrijf aan. Toen dacht ik: ben je mal? Dat bedrijf is nu 2 miljard waard.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Er zijn wel een paar dingen waar ik veel passie voor heb en ook veel geld aan uitgeef. Ik heb een zwak voor auto’s, bijvoorbeeld, en heb onlangs mijn vierde Porsche gekocht. Ik heb er eerder twee nieuwe aangeschaft en één die bij de aankoop al 17 jaar oud was, waar ik met de grootste glimlach in rondreed. Dat zulke auto’s mijn passie zijn, is een understatement. Ik maakte mijn nieuwe vriendin wakker om uit te leggen hoe het komt dat een Ferrari V8 zo fantastisch klinkt. Ik rijd nu een elektrische Porsche, omdat je toch ook duurzaam moet zijn.

En wat is het andere waar je veel geld aan uitgeeft?

„Fine dining. Mijn opa was chef in allerlei restaurants, dus dat kreeg ik mee uit de familie. Het is me met de paplepel ingegoten: ik groeide op met rivierkreeftjes, oesters en ossenhaas. Die passie voor eten raak je nooit meer kwijt. Bij sommige restaurants leg je bedragen met drie nullen neer, maar dat is ook wel echt fenomenaal.”

Smijt maandelijks vijf procent van je netto maandinkomen over de balk, expres.

Vind je dan ook echt dat je er ‘te veel geld’ aan uitgeeft, of is het het wel waard?

„Ik sta er vierkant achter, het is het 100 procent waard. Veel mensen lezen een menukaart van rechts naar links: eerst de prijs, dan ‘wat krijg ik ervoor?’. Dan denk ik: mensen, ga leven. Die begrenzing moet eraf, het is een mindset. Datzelfde geldt voor wat je wil bereiken. Waarom klein denken, als het ook groot kan?”

Wat is je beste financiële tip?

„Dit is meer een levensadvies, maar pak vijf procent van je netto maandinkomen en smijt dat expres over de balk. Doe er iets heel geks mee, dat je heel graag wilt, maar bijvoorbeeld nooit doet. Ik geloof dat als je dat elke maand doet, je jezelf verruimt en je anders naar geld kijkt. Als je jezelf opsluit, heeft dat effect op alle andere dingen die je doet.

Daarnaast gaat het er niet om dat je met dollartekens in je ogen over straat gaat, maar staat de vraag ‘wie help ik?’ centraal. Dat geeft je energie, als je mensen verder kunt helpen. Zakelijk doe ik dat met een programma voor ondernemers die willen groeien. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen met wie het goed gaat, die helpen anderen.”

