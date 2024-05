Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#355 ‘Wacht maar totdat je haar echt leert kennen’

Gio heeft met Koningsnacht niet thuis geslapen en is flink dronken geworden. Na een goed gesprek kwam naar voren dat hij last heeft van paniekaanvallen. Maud is ondertussen nog aan het bijkomen van Ibiza en Koningsdag. Al heeft ze daar niet echt tijd voor, want Liams eerste verjaardag staat voor de deur!

Liams verjaardag was één groot feest! Voor hem dan. Gio en ik hebben het gevoel alsof we twee dagen niet hebben geslapen.

‘Plan de park’

Mijn schoonmoeder heeft ons uiteindelijk toch zo weten te beïnvloeden dat we ervoor gekozen hebben om het thuis te vieren. Tenminste, dat was het idee. We hadden het hele huis opgeruimd, schoongemaakt en versierd. Totdat bleek dat het toch super mooi weer zou worden. Gio en ik hebben toen last minute ‘plan de park’ gelanceerd. En met behulp van mijn broertje en zijn vriendin hebben we alle drank en hapjes met een bolderkar naar het park vervoerd. „Het lijkt net alsof we onderweg zijn naar Lowlands”, grapte mijn broertje.

Ondertussen stond ik in de keuken nog de laatste hapjes te bereiden. Mijn moeder was zo lief om eerder te komen en we hebben de picknicktafel in het park van top tot teen versierd met ballonnen. Overal lagen kleedjes, kinderspeelgoed en we hadden genoeg koelboxen om de boel lekker fris te houden.

Ons oorspronkelijke plan was om het van 13.00 tot 16.00 uur te vieren, maar uiteindelijk hebben we tot 19.00 in het park gezeten! Liam had de tijd van zijn leven en heeft heel voorzichtig – met behulp van ons – zijn eerste stapje gezet! En dat op zijn eerste verjaardag!

Van mijn vader heeft Liam zijn eerste fietsje gehad en toen hij die gaf, kon ik het niet droog houden. Ik weet dat mijn vader het niet breed heeft en die kinderfietsjes zijn tegenwoordig net zo duur als een normale fiets. Ook al duurt het nog even voordat hij er op kan fietsen, Liam is ineens zo groot geworden. Ik kan me een leven zonder hem ook niet meer voorstellen.

Echt leren kennen

Mijn schoonmoeder heeft zich wonder boven wonder voorbeeldig gedragen en ze heeft uren gekletst met Jessie. Ik weet niet waar ze het over hebben gehad, maar Jessie kwam zelfs na me toe om te zeggen dat ze het zo’n leuk mens vond! „Wacht maar totdat je haar echt leert kennen.”

Zondagochtend heeft Gio mij tot 10.00 uur laten uitslapen. Daarna kreeg ik een enorm ontbijt met croissantjes, verse aardbeien, wentelteefjes en yoghurt. Liam had een tekening gemaakt en een knutselwerkje met een afdruk van zijn handen. Als cadeau kreeg ik een gouden ring met een groene steen. Die ring heb ik maanden geleden zien liggen in een vintage winkeltje en toen de foto aan Gio doorgestuurd. Deze man blijft me verrassen!

Daarna zijn we lekker naar het strand gegaan en hebben we op een strandbedje gelegen terwijl Liam in het zand speelde. We hebben op het strand eten besteld en eenmaal terug in de auto viel Gio een beetje stil. Ik zocht er eigenlijk niks achter want we waren allebei moe, maar ineens uit het niets zei hij: „Maud, ik heb nog een verrassing voor je… ik ga in therapie.”

Maud (25) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio, ze hebben samen een zoontje: Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

