Ali B verschijnt bijna voor de rechter, dit zegt zijn advocaat over het proces

Na het The Voice-schandaal wacht Ali B en Jeroen Rietbergen nog een rechtszaak. De zittingsdatum van Rietbergen volgt nog en Ali B verschijnt 12 en 13 juni voor de rechter. Zijn advocaat vertelt over de gang van zaken omtrent de rapper.

Ruim twee jaar geleden stond de televisiewereld op zijn kop toen het The Voice-schandaal naar buiten kwam. Jeroen Rietbergen en Ali B werden daarvoor vervolgd en rondom deze bekende gezichten was het de afgelopen tijd opvallend stil.

Advocaat Ali B. vertelt over stand van zaken

Ali B moet 12 en 13 juni in de rechtbank verschijnen. Ali B wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Advocaat Bart Swier, die ook plaatsvervangend rechter is, staat hem bij. Swier zegt tegen Shownieuws „trots” te zijn op Ali B, omdat hij de afgelopen 2,5 jaar buiten de media bleef. „Vanuit het idee: ‘We gaan dit in de rechtszaal uitvechten en niet in de media’.”

Ook legt de advocaat uit dat de rapper na afloop van de rechtszaak de pers te woord zal staan. „Ik ga niet tegen cliënten zeggen dat ze een zonnebril op moeten doen en voor de pers moeten wegrennen. Sta even stil en beantwoord die vragen maar.”

Zaak voor de rechter

Volgens Wiers had de zaak rondom Ali B binnen een jaar afgerond moeten zijn. Dat het uiteindelijk 2,5 jaar duurde, is voor de rapper ‘slopend’ geweest, legt hij uit. „Je leven staat stil. En je zit je iedere dag te bedenken wat die beschuldigingen met je doen. En hoe graag je je zou willen verweren en een einde wil hebben aan die periode van onzekerheid.”

De advocaat schat in dat de zaak na 12 en 13 juni klaar is en de rechter binnen twee weken uitspraak doet.

2,5 jaar zwijgen

De Shownieuws-tafel concludeert dat het bijna ‘onmenselijk’ is dat deze verdachten 2,5 jaar hun mond moesten houden. Advocaat Natacha Harlequin noemt ook Marco Borsato op. Die overigens niet vervolgd wordt vanwege de misstanden bij The Voice, maar vanwege andere aantijgingen. De zaak van Borsato verschijnt pas in 2025 voor de rechter.

Bij Rietbergen duurde het voorafgaande onderzoek een stuk langer dan bij B. Dat onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie in de afrondende fase en de zittingsdatum wordt dan ook binnenkort bekend gemaakt.

