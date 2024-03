Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jetten haalt hard uit naar Yeşilgöz om steun Wilders: ‘Niets veranderd’

Rob Jetten (D66) heeft fel uitgehaald naar VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz. De sociaal-liberaal blijft haar inwrijven dat Yeşilgöz zei niet in een kabinet onder PVV-leider Geert Wilders te willen gaan zitten, maar daarna een draai heeft gemaakt.

Yeşilgöz zei vlak voor de verkiezingen dat ze niet wil meeregeren met ‘premier Wilders’. Ze sloot de PVV niet uit als coalitiepartner (en kreeg daar veel kritiek op), maar zei wel dat „samenwerken lastig ging worden”. Dat Wilders een Nexit wil, geen klimaatmaatregelen treft en de houding van de PVV-leider ten aanzien van Rusland en de islam noemt ze „echt slecht”. Door een blokkade van NSC heeft Wilders vorige week afstand gedaan van het premierschap.

Rob Jetten: ‘Kabinet Wilders 1 te danken aan de VVD’

„Als grootste partij mag Wilders straks de premier aanwijzen”, zei Jetten in het Kamerdebat over het eindverslag van oud-informateur Kim Putters. „Dus hoe u het ook wendt of keert, u maakt uiteindelijk het kabinet Wilders 1 mogelijk. Dat is te danken aan de VVD.”

Volgens Yeşilgöz zit het anders in elkaar en is van een draai geen sprake. Ze had niet verwacht dat PVV zo’n monsterzege zou boeken bij de verkiezingen. „Ik denk namelijk niet dat een premier Wilders per definitie het beste zou zijn voor Nederland.”

Daarna heeft haar partij zich constructief opgesteld en nooit een blokkade opgeworpen. „Het gaat er mij om wat er nodig is om in dit land vooruit te komen, wat er dit land nodig is om tot een stabiel bestuur te komen.”

Maar volgens Jetten heeft Yeşilgöz in de campagne de deur voor de heer Wilders opengezet. Jetten verwijt Wilders dat hij zijn „hatelijke uitspraken” uit het verleden niet terugneemt, dat hij uitspraken van de rechter niet zou respecteren en dat hij bevolkingsgroepen in Nederland heeft „gediscrimineerd en weggezet”.

‘Niks veranderd aan politiek van haat en uitsluiting’

„Er is helemaal niks veranderd aan de politiek van haat en uitsluiting”, zegt Jetten. De liberale VVD heeft dat mogelijk gemaakt, vindt de D66-leider. „De partij had zelfs de bereidheid om Wilders premier van dat kabinet te maken.”

Het is volgens Yeşilgöz voor de D66-leider Jetten tijd om de realiteit om de ogen te zien. „Het is een feit dat dit land heeft gekozen voor een centrumrechtse koers.”

