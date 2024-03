Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerard Timmer stopt als NOS-directeur: ‘Had anders moeten handelen’

Gerard Timmer stapt per direct op als algemeen directeur van de NOS. Hij heeft besloten te stoppen na aantijgingen dat hij niets zou hebben gedaan tegen misstanden in zijn tijd als directeur van BNNVARA.

„De verhalen over de persoonlijke ervaringen van ongewenst gedrag bij medewerkers van de publieke omroep die over de afgelopen periode naar boven zijn gekomen hebben ook mij hard geraakt”, stelt Timmer in een persverklaring. „Ervaringen die men niet had mogen hebben. Daar had anders op gehandeld moeten worden, zeker met de kennis van nu en de inzichten van vandaag.”

De 55-jarige Timmer zegt te begrijpen dat door zijn verleden bij BNNVARA nu vragen ontstaan over zijn positie bij de NOS en dat het artikel dat donderdag over hem verscheen in de Volkskrant inbreuk maakt op zijn geloofwaardigheid „die nodig is om leiding te geven aan de noodzakelijke veranderingen waar de publieke omroep en de NOS voor staan”.

Niet ingegrepen

„Ook al weet ik zelf waar ik voor sta, de discussie over mijn verleden mag het ingezette proces naar die veranderingen niet in de weg staan”, vindt Timmer. „Dat geldt voor de te nemen stappen, en voor de mensen die de volgende stap willen en moeten kunnen zetten in het bijzonder. Daarnaast mag een discussie rond mijn persoon de medewerkers van de NOS, en de NOS als publieke nieuwsorganisatie niet in de weg staan.”

De Volkskrant meldde dat Timmer niet had ingegrepen toen er misstanden bij de programma’s De Wereld Draait Door (DWDD) en Zembla werden gemeld. Timmer was tussen 2014 en 2018 directeur van BNNVARA. Dat was in de tijd dat er op de redactie van het programma DWDD sprake was van grensoverschrijdend gedrag. In 2018 trad hij in dienst van de NOS. Daar kreeg hij vorig jaar te maken met de berichten over misstanden op de redactie van NOS Sport. Toen was een vertrek van Timmer niet aan de orde.

ANP

