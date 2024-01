Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilders blijft erbij: spreidingswet ‘groot probleem’ voor PVV

De VVD heeft het chagrijn bij de PVV over de steun van de senaatsfractie van de liberalen voor de spreidingswet van demissionair asielstaatssecretaris Eric van der Burg nog niet kunnen wegnemen. „We hebben nog steeds een groot probleem”, zei PVV-leider Geert Wilders woensdagmiddag, vlak voordat de partijen die onderhandelen over een regeringscoalitie opnieuw met elkaar om tafel gingen.

De politiek leiders van PVV, VVD, NSC en BBB zaten woensdagochtend ook al uren bijeen. Wilders had de onderhandelingen vlak voor aanvang op scherp gezet door de verrassende draai van de VVD in de Eerste Kamer „een probleem” te noemen. Met de steun van de gehele VVD-fractie is de omstreden spreidingswet ruimschoots verzekerd van voldoende steun in de senaat.

De ontstane situatie is voor Wilders geen reden om de onderhandelingen af te breken. „Ik praat verder”, zei hij. „Maar het moet wel worden opgelost, want het is een serieus probleem voor mijn partij.” De PVV noemt de spreidingswet steevast „dwangwet” omdat deze gemeenten onder druk zet om asielzoekers op te vangen. Inperking van migratie is een topprioriteit voor de partij in de kabinetsformatie.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz reageerde na de ochtendsessie nog laconiek. „Elk probleem kan worden opgelost”, zei zij. De uitspraak van Wilders deed ze af als „misschien een kwestie van stijl”. BBB-leider Caroline van der Plas en NSC-voorman Pieter Omtzigt deden er, in lijn met de door informateur Ronald Plasterk aangekondigde radiostilte, het zwijgen toe.

ANP

