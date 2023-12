Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaak maar één dag cel voor betaalde seks met minderjarigen: ‘Verontrustend’

Het Openbaar Ministerie eist vaak meer dan een maand celstraf tegen mensen die tegen betaling seks hebben met een minderjarige. Uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt nu echter dat de rechter in veel gevallen de verdachten een stuk lagere straf oplegt dan de eis van het OM.

In zestig procent van de gevallen legt de rechter namelijk maar één dag cel op.

Betaalde seks met minderjarige

In Nederland is het strafbaar om tegen betaling seks te hebben met een minderjarige. Volgens de wet moet de rechter de meerderjarige persoon een gevangenisstraf opleggen. Het OM eist in dit soort gevallen vaak een celstraf van minimaal een maand, maar uit onderzoek van het CKM blijkt dat de rechter lang niet altijd meegaat in deze eis.

Het CKM bekeek honderd rechtszaken van 2015 tot en met 2019. Hierbij gaat het om veertig zaken van minderjarigen. De meeste minderjarigen waren meisjes van rond de 16 en 17 jaar oud, maar er zat bijvoorbeeld ook een 13-jarig kind bij.

De veroordeelde klanten kwamen met name via legale seksadvertentiewebsites in contact met minderjarige slachtoffers. „Het is onacceptabel dat deze sites geld verdienen aan minderjarigen en nalaten om actie te ondernemen om hen te beschermen. Daar is de overheid aan zet. Want platformeigenaren weten het, maar zijn niet bereid om zelf actie te ondernemen”, aldus CKM woordvoerder Shamir Ceuleers.

Een dag cel

Het CKM ondervond dat in de meeste gevallen van betaalde seks met een minderjarige de rechters een celstraf van één dag opleggen, in combinatie met een taakstraf. „Het is verontrustend dat rechters klanten die seks kopen van minderjarigen nog altijd lijken te beschouwen als ‘innocent bystanders’ en weinig verantwoordelijkheid bij de klant neerleggen”, vervolgt Ceuleers.

„Zelfs bij slachtoffers van slechts 14 jaar oud komen rechters tot 2 dagen cel. Dit is pijnlijk bewijs dat onvoldoende ernst wordt toegekend aan de verwoestende impact op het leven van de jonge slachtoffers.”

Ook de officier van justitie mensenhandel van het OM erkent het grote verschil tussen de eis en de uiteindelijke uitspraken. „Er bestaat een groot verschil in inzicht tussen de rechtspraak en ons”, zegt Warner ten Kate tegen de NOS.

Taakstraf

Rechter Jacco Janssen noemt het opleggen van een taakstraf echter ook „serieuze” straf, met een „preventieve werking”. „Een gevangenisstraf werkt een terugval van de veroordeelde in de hand. Bij een taakstraf kan je bij je gezin en werk blijven, waardoor het leven na de straf beter verloopt”, vertelt hij tegen de NOS.

Ceuleers is het daar niet mee eens. „De rechter moet klanten anders gaan beschouwen. Internationale wetgeving eist dat klanten worden gezien als een van de kernoorzaken van mensenhandel. Toch lijkt in Nederland de rechter klanten vooral te beschouwen als onschuldige toeschouwers, die nu eenmaal strafbaar zijn omdat de wet dat voorschrijft.”

