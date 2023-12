Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen klaar met Vandaag Inside Live: ‘Niet naar mijn zin gehad’

Na twee edities van Vandaag Inside Live in de Ziggo Dome in Amsterdam vindt Johan Derksen het „genoeg”. In Vandaag Inside zei de tv-analist gisteravond dat hij niet meer meedoet aan een mogelijke derde editie.

„Ik heb het nu twee keer gedaan en het twee keer niet naar m’n zin gehad.”

Derksen geen fan van Vandaag Inside Live

Derksen, die het naar eigen zeggen tijdens de live shows niet naar zijn zin heeft gehad, legt uit dat het succes van Vandaag Inside bestaat uit „een klein formatje met mensen die in je nek zitten te hijgen”. „Dat past niet in zo’n grote zaal”, vindt hij.

„En ik vind het ook op de rand van hoogmoedswaanzin, om zoiets te doen. Ik zat daar gisteren aan die tafel te kijken en ik waande me in zo’n jaarlijks feest van de middelbare school en dat iedereen een sketchje deed. Dan laat je de mensen 70 euro betalen en dan zing jij met een scheidsrechter die ook niet kan zingen een liedje”, vervolgt Derksen.

‘Ik doe niet meer mee’

Genee probeerde de liveshow vervolgens nog enigszins te redden door te zeggen dat alle bezoekers „een wereldavond” gehad zouden hebben. Hij hield zelf ook „veel lol” over aan de avond en kreeg naar eigen zeggen alleen maar leuke reacties. Derksen stelde dat Genee dan beter een fandag kan organiseren. „Nee, ik doe niet meer mee”, besloot hij.

De tweede liveshow van Vandaag Inside streek zaterdagavond neer in de Ziggo Dome. Vorig jaar was de concertzaal volledig uitverkocht, maar dit jaar waren er vlak voor de show nog enkele tickets beschikbaar via veilingsites. Tijdens de show bespraken Derksen, Genee en René van der Gijp de hoogte- en dieptepunten van 2023. Ook waren er optredens van onder anderen Danny Vera en Marco Schuitmaker. Een registratie wordt later deze maand uitgezonden op televisie.

