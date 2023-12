Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FrieslandCampina schrapt 1800 banen

FrieslandCampina schrapt de komende twee jaar 1800 banen om de kosten omlaag te brengen, waarvan ruim de helft in Nederland. Bij bijna alle onderdelen van het zuivelconcern gaan arbeidsplaatsen verloren. Gedwongen ontslagen zijn „helaas onvermijdelijk”, maakt een woordvoerder van het bedrijf bekend.

Naar verwachting schrapt FrieslandCampina in 2024 ongeveer 1200 banen. Topman Jan Derck van Karnebeek spreekt van „een zware dag” voor het bedrijf.

„We beseffen dat de mededeling over het verlies van arbeidsplaatsen een grote impact heeft op de betrokken mensen. We zullen dan ook ons uiterste best doen om iedereen zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden in deze moeilijke tijd”, verklaarde hij. „Deze kostenbesparingen moeten ertoe bijdragen dat FrieslandCampina goed kan concurreren en winnen in de markt, in het belang van onze medewerkers en leden-melkveehouders.”

Kostenbesparingen

Het wereldwijd actieve zuivelconcern kondigde begin oktober de forse reorganisatie al aan, maar het was toen nog niet bekend hoeveel banen zouden verdwijnen. De ingrepen moeten vanaf 2026 jaarlijks 400 miljoen tot 500 miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren. Zo’n 180 miljoen euro tot 200 miljoen euro van die besparingen denkt de zuivelcoöperatie te behalen door 8 procent van de banen te schrappen.

FrieslandCampina heeft vestigingen in dertig landen. Er werkten vorig jaar bijna 22.000 mensen, van wie zo’n 7700 in Nederland.

Tegenvallend halfjaar

Het nieuws volgde op een tegenvallend halfjaar waarin de nettowinst hard was gedaald, doordat de marktprijzen voor zuivel veel lager waren dan de prijzen die FrieslandCampina veehouders betaalde voor melk.

FrieslandCampina, bekend van merken als Friesche Vlag, Vifit, Valess, Optimel en Milner, zei dat een deel van de besparingen nodig zijn om de gestegen kosten te compenseren. Maar het bedrijf wil ook de marges verbeteren om een hogere nettowinst te kunnen boeken en geld vrij te spelen voor investeringen in vernieuwing en verduurzaming.

Op de zeer korte termijn kost de ingreep in het personeelsbestand ook geld. Dit jaar boekt FrieslandCampina eenmaal 170 miljoen euro aan kosten voor de reorganisatie in. Door de tegenvallende resultaten van dit jaar en deze reorganisatiekosten krijgen leden-melkveehouders geen contante nabetaling over dit jaar. Dat is een soort extra beloning die te vergelijken is met dividend.

ANP

