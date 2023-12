Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruim 100 mensen lopen mars voor Palestijnen naar Den Haag

Ruim honderd demonstranten lopen zondag een protestmars voor Palestijnen van Leiden naar Den Haag, via Voorschoten. De demonstranten vertrokken rond 10.00 uur vanaf Leiden Centraal en eindigen bij het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag. Ze dragen Palestijnse vlaggen met zich mee en borden waarop „Free Palestina” staat.

„Het doel van deze ingrijpende loop is deelnemers te laten ervaren hoe het is voor Palestijnen om gedwongen te worden van het noorden naar het zuiden te lopen met al hun bezittingen”, aldus de organiserende partijen Palestijnse Solidariteit Rotterdam, Stichting Feis en Stichting Charity of the Heart. De stoet zal tijdens de tocht van 21 kilometer ook stoppen bij de Tweede Kamer. Naar verwachting arriveren de demonstranten rond 17.00 uur in Den Haag en rond 19.15 uur bij het ICC aan de Oude Waalsdorperweg.

„Door deze mars in Nederland te organiseren willen we aandacht vragen voor de situatie in Gaza waar Palestijnen al ruim twee maanden worden blootgesteld aan oorlogsmisdaden, gepleegd door bezettingstroepen”, aldus de organisatoren. De deelnemers aan de mars willen een onmiddellijk staakt-het-vuren. „Wij geloven dat elke actie, groot of klein, bijdraagt aan de oplossing voor een staakt-het-vuren en een vrij Palestina”, aldus Dounia Lyken, woordvoerder van Stichting Feis. „Dit evenement is een kans voor iedereen om zich aan te sluiten bij de menselijkheid en te strijden naar een toekomst vrij van honger, ziekte, strijd en angst.”

ANP

