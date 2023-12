Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oproep van dierenopvang om konijnen te adopteren vlak voor kerst, maakt veel los: ‘Dieronvriendelijk’

Een onschuldige oproep om de konijnen van de dierenopvang De Dierenstee in Numansdorp aan een nieuw baasje te helpen heeft veel verontwaardigde reactie opgeroepen op social media. Konijnen zo dicht tegen kerstmis in de etalage zetten? Dat roept bij sommige mensen een wel heel nare associatie op.

‘Onsmakelijk’ en ‘dieronvriendelijk’, zijn termen die voorbijkwamen nadat de dierenopvang een oproep plaatste in een huis-aan-huisblad. Een aantal mensen had de oproep namelijk heel andere geïnterpreteerd dan deze bedoeld was. Wat de konijnen aanvankelijk aan een nieuw baasje had moeten helpen, riep bij sommigen ‘Flappie-gedachten’ op.

Konijnen absoluut niet bedoeld op voor je bord

Maar deze konijnen zijn absoluut niet bedoeld voor op je bord tijdens het kerstdiner, benadrukken de geschrokken medewerkers van de dierenopvang. „Wellicht was dit niet het juiste moment om onze konijnen in het zonnetje te zetten, dat moeten we een volgende keer anders doen”, aldus de dierenopvang. Alsof we überhaupt een artikel zouden plaatsen met de intentie om van onze konijnen ‘af te komen’ voor Kerstmis…”

Dat sommige mensen andere associaties bij de oproep hadden, noemt de dierenopvang pijnlijk. „Het is pijnlijk dat mensen denken dat dit als een ‘opruimactie’ wordt gezien en zelfs de termen ‘onsmakelijk’ en ‘dieronvriendelijk’ komen voorbij in de berichten die we krijgen”, staat er in een bericht op Facebook.

Secuur adoptieproces

De opvang vervolgt: „Denkt men echt dat wij mensen zomaar een konijn meegeven? Weet men niet dat wij geen konijnen alleen plaatsen? Dat potentiële adoptanten verplicht foto’s moeten sturen van het verblijf dat zij hun dieren kunnen bieden? Dat we zeer secuur te werk gaan wat betreft het zoeken naar de juiste match? Waarschijnlijk niet, want anders zouden bovengenoemde woorden niet worden genoemd.”

De opvang zegt het jammer te vinden dat sommige mensen de oproep associeerden met het eten van de konijnen tijdens kerst en biedt excuses aan. „Om voortaan verdere associaties met de kerstdagen te voorkomen, denken we vanaf nu natuurlijk twee keer na over de timing van een dergelijk artikel. Onze excuses voor deze fout. Wij gaan onze konijnen vandaag eens extra verwennen!”

