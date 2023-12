Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VK en Duitsland pleiten voor duurzaam bestand in Gazastrook

De ministers van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vinden dat toegewerkt moet worden naar een langdurig bestand in de Gazastrook. De Brit David Cameron en de Duitse Annalena Baerbock waarschuwen in een ingezonden brief aan The Sunday Times dat een onhoudbaar akkoord dat onder druk wordt gesloten uiteindelijk contraproductief kan uitpakken.

Cameron en Baerbock schrijven dat al „te veel burgers zijn gedood” door Israëlische aanvallen. „Maar om duidelijk te zijn: we geloven niet dat het het juiste pad is om nu op te roepen tot een onmiddellijke algemene wapenstilstand om vervolgens te hopen dat die dan permanent zal blijken.”

De ministers stellen dat dan voorbij wordt gegaan aan de redenen dat Israël de militaire operatie uitvoert. „Hamas heeft een barbaarse aanval op Israël uitgevoerd en vuurt nog steeds dagelijks raketten af op Israëlische burgers. Hamas moet de wapens neerleggen.”

Humanitaire pauzes

Volgens Cameron en Baerbock kan het vrede juist in de weg staan als een „onhoudbare wapenstilstand” wordt gesloten die snel ontaardt in nieuw geweld. Er moet een akkoord komen dat „dagen, jaren, generaties” stand kan houden, vinden ze. „We steunen een wapenstilstand, maar alleen als die stand kan houden.”

De conservatief Cameron en de progressieve Baerbock pleiten wel voor kortere „humanitaire pauzes” in de strijd. Die moeten het mogelijk maken om meer hulpgoederen naar de Gazastrook te sturen en gijzelaars vrij te krijgen die zijn ontvoerd toen Hamas op 7 oktober Israël aanviel.

Over de voorwaarden voor vrede op de lange termijn moet goed worden nagedacht, vinden de bewindslieden. „Zelfs voor 7 oktober was het al lastig om je Hamas voor te stellen als een echte partner in het vredesproces. Na 7 oktober hebben we geen illusies meer.”

