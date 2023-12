Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met nat winterweer het jaar uit, al is er een (hele kleine) kans op sneeuw

Ook dit jaar hoeven we niet de rekenen op een witte kerst. Nederland sluit het jaar af met overwegend zacht, somber en vooral nat winterweer. Alleen in de dagen voor kerst kan het tijdelijk kouder worden maar sneeuw tijdens de kerstdagen zit er dit jaar waarschijnlijk opnieuw niet in.

Na het zachte weer van dit weekend krijgt Nederland te maken en zeer wisselvallig weer. De komende dagen wordt het een komen en gaan van buiten die vanaf de Atlantische Oceaan onze kant op trekken.

Temperatuur zacht voor de tijd van het jaar

Aan het begin van komende week zijn de temperaturen nog zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal zo’n 10 graden en ’s nachts ligt de temperatuur rond de 7 graden. Normaal voor de tijd van jaar zou een graad op 6 overdag zijn en in de nachten zo’n 1 graden. Dat het weer nu zo zacht is, komt doordat de wind vanuit het zuidwesten tot westen waait, waardoor er milde lucht wordt aangevoerd.

In de laatste dagen voor kerst gaat daar echter verandering in komen. De wind draait naar het noordwesten en er worden buien verwacht. De temperatuur daalt naar zo’n 6 graden.

Hoewel er vooral regen op het programma staat, kan het ook komen tot winterse buien met natte sneeuw en hagel. Daarbij gaat het volgens Weeronline ook fors waaien.

Kans op sneeuw tijdens de kerst zeer klein

Maar voor het echt koud kan worden, draait de wind tijdens de kerstdagen alweer en krijgen we opnieuw zuidwestenwinden. Dat zorgt dus weer voor warmere lucht en een zeer kleine kans op sneeuw tijdens de kerstdagen.

Krijgen we dan na de kerst misschien nog echt winterweer? Nee, voorspellen de weermodellen. Ook in de laatste week van 2023 en het begin van 2024 lijkt het erop dat we vooral regenachtig weer kunnen verwachten, maar door een stevige wind zal de temperatuur niet altijd even zacht aanvoelen.

Reacties