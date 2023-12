Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzondere ontmoeting in Sterren op het Doek: ‘Ken haar al heel lang!’

Het was deze week de beurt aan Thomas Erdbrink om geportretteerd te worden in het programma Sterren op het Doek. Wanneer hij aan de kunstenaars wordt voorgesteld vindt er een onverwachte moet ontmoeting plaats. „Ik ken haar al heel lang. Had haar nooit verwacht hier!”

Waar vorige week niemand de ‘ster’ kende, iets wat een pijnlijk moment opleverde, bleken de ster van deze week, Thomas Erdbrink, en één van de kunstenaars tijdens de aflevering van Sterren op het Doek van gisteravond juist oude bekenden. Wanneer Erdbrink binnenkomt verschijnt er dan ook direct een lach op zijn gezicht. „Ik ken deze dame!”, roept hij terwijl hij naar haar toe loopt en haar een knuffel geeft.

Op bezoek in Teheran

Daria kwam in 2007 al in het leven Erdbrink, toen hij in Teheran woonde. „Daria is half Iraans en kwam ooit bij mij op bezoek in Teheran in 2007, maar we hebben elkaar nu al anderhalf jaar niet meer gezien”, legt hij uit.

De andere twee kunstenaars hebben echter geen idee wie Erdbrink is. „En wie is dit?”, klinkt het wanneer hij de ruimte binnenloopt. Maar dat is wat Erdbrink betreft geen probleem. „Ik ben geen Jochem Myjer of Isa Hoes”, grapt hij. „Maar het is heel leuk om jullie hier te zien.”

Werk van Daria meest treffend

Uiteindelijk is het ook Daria die hem het meest treffend weet vast te leggen, denkt Erdbrink. „Ik kies voor het werk van Daria. Niet omdat ik haar al ken, maar omdat het werk van Daria het beste bij mij past”, zegt hij aan het eind van de aflevering van Sterren op het Doek.

Waar het het komt te hangen weet Erdbrink nog niet. „Daar ga ik thuis niet over.” Ook weet hij nog niet of hij het in Nederland op gaat hangen of mee zal nemen naar Teheran. „Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Dank je wel!”

Kijk de aflevering van Sterren op het Doek van gisteravond terug via NPO Start.

Reacties