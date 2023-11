Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie wordt de nieuwe premier? Dit is de favoriet van jongeren

De verkiezingen zijn om de hoek en het hoogste ambt van ons land ligt ‘voor het grijpen’. Meerdere politici dingen naar de vacature van premier, maar wie eindigt in het torentje? Als het aan jongeren ligt, is dat Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. Dat meldt de NOS.

Andere leeftijdsgroepen zijn het niet eens met de jongeren. Mensen onder de 35 gaan voor Timmermans, terwijl mensen boven de 35 meer fan zijn van Pieter Omtzigt van NSC. Al is dat een lastige als premierskandidaat, want hij heeft zelf gezegd dat er „gekke dingen” moeten gebeuren, wil hij die ambt vervullen. Hij gaat liever de Tweede Kamer in.

Favoriete kandidaat voor nieuwe premier

Yesilgöz (VVD) staat bij alle generaties die meededen aan het onderzoek op de tweede plek. Op plek drie bij de jonge kiezer staat Wilders van de PVV, die ook de bekendste politicus onder jongeren is.

De NOS presenteert deze cijfers uit een representatief online-onderzoek dat door 2001 stemgerechtigde Nederlanders is ingevuld, van wie 477 in de leeftijdscategorie 18 tot en met 34.

Timmermans: ‘Heel jammer hoe Greta Thunberg optrad’

Frans Timmermans reageert nog op de klimaatmars van dit weekend, waarbij pro-Palestinaleuzen geroepen werden. Hij vindt het „heel jammer” dat de bekende Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg ook het conflict in het Midden-Oosten erbij sleepte. Dat zei Timmermans in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland.

Thunberg gaf op het podium op het Museumplein het woord terug aan een Palestijnse activiste die eerder was afgekapt omdat zij de omstreden anti-Israëlische leus „from the river to the sea” had uitgesproken. Deze uitspraak wordt ook gebruikt door terroristische organisaties als Hamas en wordt gezien als een oproep tot de vernietiging van Israël.

Timmermans is niet blij met deze actie van Thunberg, omdat zij daarmee het klimaat „heel erg in een politieke controverse” trekt. „Dan haken mensen af en dat moeten we juist niet hebben.” Hij gaat niet in op de vraag of zij nog het gezicht van de internationale klimaatbeweging kan zijn maar: „Ik vind het wel heel moeilijk hoor.”

Weet jij al wat je gaat stemmen? Zes op de tien kiezers in Nederland weten dat nog niet. Metro sprak mensen over hun stemkeuze:

