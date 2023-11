Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël voert aanval op Hamas in Al Shifa-ziekenhuis Gaza uit

Het Israëlische leger (IDF) is in het Al Shifa-ziekenhuis in de Gazastrook een aanvalsoperatie gestart tegen Hamas. Dat meldt de IDF in de nacht van dinsdag op woensdag via X.

In een verklaring zegt de IDF: „Gebaseerd op informatie van de inlichtingendiensten en een operationele noodzaak voeren de IDF-troepen een precieze en gerichte operatie uit tegen Hamas in een specifiek gebied van het Shifa-ziekenhuis.”

„De IDF-strijdkrachten bestaan uit medische teams en Arabischsprekenden, die een specifieke training hebben gevolgd om zich voor te bereiden op deze complexe en gevoelige omgeving, met de bedoeling dat er geen schade wordt toegebracht aan de burgers”, klinkt het nog in de verklaring op X.

Eerder meldde nieuwszender Al Jazeera dat het Palestijnse gezondheidsministerie door de IDF op de hoogte werd gebracht van de aankomende operatie. Volgens Israël en zijn bondgenoot de Verenigde Staten bevindt zich een commandopost van Hamas onder het Al Shifa-ziekenhuis.

De Verenigde Naties schatten dat zeker 2300 patiënten, personeelsleden en ontheemde burgers zijn gestrand in het ziekenhuis, het grootste van de belegerde Gazastrook. Zij zijn niet kunnen ontsnappen door de hevige gevechten.

