Voormalig agent Bilal kaartte discriminatie bij politie aan en zit nog altijd werkloos thuis: ‘Ultiem vernederd’

Van de plannen om slachtoffers van discriminatie binnen de Nederlandse politie tegemoet te komen, is nauwelijks iets terecht gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van Argos. Voormalig agent Bilal Addou raakte in conflict met de politie en zit inmiddels werkloos thuis.

De documentaire De Blauwe Familie deed in 2022 heel wat stof opwaaien in Nederland. In de documentaire deden verschillende (oud-)agenten een boekje open over het racisme en de uitsluiting die ze ervoeren bij het politiekorps. Na de documentaire werden plannen gemaakt om de organisatie inclusiever te maken en werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om te zorgen voor rehabilitatie en rechts- en eerherstel rehabilitatie voor de documentaire-deelnemers.

Weinig terecht gekomen van plannen bij politie

Maar van al die plannen is weinig terecht gekomen, concludeert het onderzoeksprogramma Argos, gezien het voorbeeld van Bilal Addou. Vanaf het begin van zijn carrière kreeg hij al te maken met racistische en stigmatiserende opmerkingen.

Als een dierbare van hem verkracht wordt, zegt Addou tegen zijn leidinggevende dat hij de man iets aan doet zodra hij hem tegenkomt. Dat de politie dit zorgen baart en dat hij zich hierover moet verantwoorden, snapt Addou, maar de maatregelen moeten proportioneel zijn, vindt hij.

Integriteitsonderzoek

Er wordt een integriteitsonderzoek naar hem ingesteld, maar hij moet op gesprek komen bij iemand van het Exptertisecentrum Eergerelateerd geweld. „Ik kreeg allerlei vragen die geen betrekking hadden tot wat er daadwerkelijk is gebeurt”, zoals waar zijn ouders zijn geboren en wat voor kleding zijn zusjes dragen. Gespreksverslagen krijgt hij niet in te zien, ook al oordeelt de rechter tot twee keer toe dat het rapport gedeeld moet worden.

Als hij zijn ervaringen deelt met Erik Akerboom, de korpschef van de nationale politie, loopt het verder uit de hand. Zes maanden na het contact komen er plotseling klachten over hem binnen. „Ik zou hebben gezegd dat alle vrouwen kankerhoeren zijn, dat alle homo’s vies en onrein zijn. Weer de stigma’s die over moslims bestaan.” Zelf zegt hij geen moeite te hebben met bijvoorbeeld homoseksuelen. Aan zijn verzoek de beschuldigingen te onderzoeken is geen gehoor gegeven.

Toppunt van het geschil is het moment dat er zonder zijn weten een strafrechtelijk onderzoek naar hem wordt gedaan, op basis van een anonieme tip. Hij zou samenwerken met Marrokaanse drugscriminelen en politie-informatie delen in ruil voor geld. De politie valt zijn huis binnen, hij wordt voor twee dagen opgepakt. „Als je een agent ultiem wil vernederen, moet je hem vastzetten”, zegt Addou.

Geen enkel bewijs

Er wordt geen enkel bewijs gevonden en hij is niet langer verdachte. Een taakstraf van zestig uur blijft open staan, vanwege computerzoekopdrachten die geen logische verklaring hebben. Maar ook daarvan zegt Addou onschuldig te zijn.

Het dossier van Addou dijt alleen maar verder uit, concludeert Argos. Hij zit inmiddels drie jaar thuis, en van de voornemens op rechts- en eerherstel en rehabilitatie is voorlopig geen sprake. „Ik vind dat hem groot onrecht wordt aangedaan”, zegt hoogleraar Integriteit en Kwaliteit van organisaties, die zijn dossier bestudeerde.

„Van de motie is weinig terecht gekomen”, zegt Songül Mutluer van GroenLinks-PvdA. „Dat vind ik niet uit te leggen richting deze agenten en het geeft ook een heel slecht voorbeeld voor anderen binnen de politie die misstanden zouden willen aankaarten. Je mag deze mensen niet in de steek laten.”

Reacties