Media: ook Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas

Hamas heeft ook een groep van dertien Israëlische gevangenen vrijgelaten. De gijzelaars zijn overgedragen aan het Rode Kruis en vervolgens aan Egyptische functionarissen in Egypte, melden Israëlische media. Eerder werd de vrijlating van twaalf Thai gemeld die eveneens in Gaza werden vastgehouden.

De Thai zouden niet vallen onder afspraken over de uitwisseling van vrouwen en kinderen die door de partijen worden vastgehouden. De twaalf mannen zijn met een aparte overeenkomst bij deze vrijlatingen betrokken, mogelijk omdat ze komen uit een Aziatisch land zonder specifieke rol in de conflicten in het Midden-Oosten.

De vrijlating van de Israëlische gijzelaars is onderdeel van een gevangenenruil die Israël en Hamas overeenkwamen. Daar hoort ook een gevechtspauze bij om humanitaire hulp te kunnen verlenen. Het is de bedoeling dat in de loop van vier dagen 50 mensen uit Hamas-gevangenschap en 150 mensen uit Israëlische detentie worden vrijgelaten. De Thai zijn hierbij dus niet inbegrepen.

