Spanningen in en rond opvangcentrum Ter Apel door te grote drukte

Het opvangcentrum in Ter Apel, waar plek is voor 2000 mensen, is te vol door het aanhoudende tekort aan opvangplekken elders in het land. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt dat voor spanningen bij bewoners, medewerkers en omwonenden in de Groningse plaats en moeten er maatregelen worden genomen om de veiligheid te blijven garanderen.

Zondag zijn honderd asielzoekers overgebracht naar het NH Hotel in de Haagse wijk Kijkduin. „Het COA is de gemeente Den Haag zeer erkentelijk. We kunnen hiermee vandaag de enorme druk op Ter Apel verlagen”, aldus het COA. De komende dagen worden meer gemeenten benaderd om hotelcapaciteit in te zetten. Ook hoopt de opvangorganisatie dat gemeenten zich melden om het aanmeldcentrum te ontlasten.

Het COA probeert via verhoging van de uitstroom van vergunninghouders richting gemeenten structureel meer ruimte te scheppen.

ANP

