Grootste Nederlandse klimaatmars ooit in Amsterdam

Zo’n 70.000 mensen doen zondag mee aan de klimaatmars in Amsterdam, zo blijkt uit een eerste schatting. Organisator Klimaatcrisis Coalitie noemt het een recordaantal en schetst hierbij ook dat de gehele route van meer dan 3 kilometer vol staat.

De politie zegt pas aan het einde van de demonstratie te melden wat het uiteindelijke officiële deelnemersaantal is, maar ziet ook dat het heel erg druk is in de stad. Dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat onderweg mensen zich nog aansluiten en de aantallen dan weer gaan variëren. “Er hangt een goede sfeer, het is druk maar beheersbaar”, aldus een woordvoerder van de politie.

Een van de deelnemers is klimaatactivist Greta Thunberg.

Organisatie mars

Een verslaggever ter plaatse merkte eerder al op dat de mars even na 13.00 uur startte, maar dat er zoveel mensen zijn dat de achterkant een tijdlang niet echt in beweging kon komen. De klimaatdemonstranten zingen, hebben muziek bij zich en fluitjes.

Organisator Klimaatcrisis Coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, DeGoedeZaak en TNI.

ANP

