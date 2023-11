Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Organisatie klimaatdemonstratie bespreekt opmerkingen over Gaza

De Klimaatcrisis Coalitie, de organisator van de grote klimaatdemonstratie die zondag in Amsterdam werd gehouden, is maandag in gesprek over het feit dat de demonstratie deels ging over de oorlog in Gaza. Een woordvoerder noemt het gesprek maandagmiddag “een evaluatiemoment” waarin wordt bekeken hoe met de ontstane situatie wordt omgegaan. Of er later maandag nog een gezamenlijke verklaring van de Klimaatcrisis Coalitie komt, is nog onduidelijk.

De oorlog in Gaza kwam ter sprake tijdens de speech van Sahar Shirzad, winnaar van de Pax Vredesduif 2023. Zij gaf daarin het woord aan een Palestijnse activiste die de leus “From de river to the sea, Palestine will be free” uitsprak. Daarna leek het erop alsof het geluid werd uitgedraaid. Korte tijd later kreeg Shirzad opnieuw het woord van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, met de opmerking dat “sommige sprekers werden afgekapt” en dat er “geen klimaatrechtvaardigheid kan zijn zonder solidariteit”. Shirzad riep vervolgens Israël op te stoppen met de oorlog in Gaza. Thunberg ging daarna zelf verder met een toespraak, maar werd toen onderbroken door een man die haar microfoon pakte en zei “niet voor een politieke bijeenkomst” gekomen te zijn.

Na afloop van de klimaatdemonstratie liet de Klimaatcrisis Coalitie al weten dat Shirzad was uitgenodigd voor het geven van een verbindende speech over vrede. “Dit is niet gebeurd”, aldus de coalitie.

Rechtvaardigheid

Extinction Rebellion Nederland (XR) distantieerde zich zondagavond in een tweet van de keuze om de speech van Shirzad te onderbreken. “We zijn als deel van de organisatie van de mars niet gehoord in de keuze Sahar haar speech niet te laten afmaken. Als er een moment is om ons uit te spreken in solidariteit met Palestina is het op een mars voor rechtvaardigheid.”

Tegelijkertijd namen verschillende prominente aanhangers van XR juist afstand van deze organisatie. Advocate Bénédicte Ficq schrijft zich “te ontkoppelen” van XR na de uitspraken over Gaza tijdens de klimaatdemonstratie. De Palestijnse kwestie werd op “een polariserende en grimmige wijze” verwoord, aldus Ficq. Hoogleraar Jan Rotmans, ook adviseur van XR, noemde het zondag op X “zeer onverstandig als de klimaatbeweging de pro-Palestijnse weg inslaat” en kondigt aan zich er openlijk en publiekelijk van te distantiëren.

“From the river to the sea, Palestine will be free” wordt veel gebruikt bij pro-Palestijnse demonstraties en geldt als omstreden.

ANP

