Nog eens vier Nederlanders weg uit Gazastrook

Nog eens vier mensen met de Nederlandse nationaliteit of verblijfsstatus hebben maandag de belegerde Gazastrook weten te verlaten. Ze zijn in Egypte opgevangen en er wordt aan gewerkt om ze naar Nederland te halen “na deze traumatische ervaring”, zegt buitenlandminister Hanke Bruins Slot.

De Nederlanders zijn bij Rafah de grens tussen Gaza en Egypte overgestoken en worden opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade in Caïro, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. “Op dit moment zijn zij bezig om naar Caïro te gaan”, zei Bruins Slot na afloop van overleg met haar EU-collega’s in Brussel. Eenmaal in de Egyptische hoofdstad kunnen ze medische hulp krijgen en psychologische bijstand. Of en wanneer ze naar Nederland kunnen is volgens het ministerie nog onduidelijk.

Hoe de vier Nederlanders eraan toe zijn, wil Bruins Slot niet kwijt. Ook of ze bij elkaar horen of dat het om vier individuen gaat, houdt ze voor zich. Daar wil ze “terughoudend” en “zorgvuldig” in blijven.

Ofir Engel

Zondag wisten zes Nederlanders al weg te komen uit Gaza. Er zijn nu nog veertien Nederlanders in het Palestijnse gebied, laat het ministerie weten.

Over de door Hamas gegijzelde Nederlander Ofir Engel heeft Bruins Slot niets meer vernomen. Maar “we zetten alles op alles” om de 18-jarige Engel en andere gijzelaars vrij te krijgen. Ze mikt vooral op bemiddeling door Qatar, met wie Nederland volgens haar steeds contact zoekt.

Nederland heeft aangeboden om gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook naar Nederland te halen om hen hier op te vangen. Maar dat is niet bedoeld om Hamas gunstig te stemmen en die zover te krijgen Engel en lotgenoten te laten gaan, zegt Bruins Slot. “Dat kan je niet zo aan elkaar verbinden.”

