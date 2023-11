Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een recordaantal betalingen: kassa’s rinkelen harder dan ooit tijdens Black Friday

Het uit Amerika overgewaaide kortingsfenomeen Black Friday heeft gisteren voor fors meer extra pintransacties gezorgd. Volgens betaalplatform iDEAL is er een recordaantal betalingen verricht.

De betalingen die werden verricht stegen volgens het betaalplatform van 6,1 miljoen vorig jaar, naar 7,1 miljoen gisteren.

Black Friday-gekte

„Al drie jaar op rij kopen Nederlandse consumenten op Black Friday significant meer dan het jaar ervoor”, meldt de organisatie. Volgens het platform zijn 78 procent van alle transacties in Nederland iDEAL-betalingen.

Dat Nederlanders vaker hun pas trokken merkt ook PostNL. In de eigen app waarschuwt het postbedrijf dat pakketten mogelijk later dan normaal worden afgeleverd. De dagen na Black Friday moet het bedrijf ruwweg 2 miljoen pakketjes per dag afleveren. Dat is twee keer zoveel vergeleken met een normale dag.

‘Je kunt maar zoveel tv’s kopen’

In de Verenigde Staten, waar het kortingsfestijn vandaan komt, ging het er gisteren volgens zakenbanken juist wat rustiger aan toe vergeleken met voorgaande jaren. Consumenten die op zoek gaan naar afgeprijsde elektronica, kleding en huishoudelijke artikelen tijdens de aftrap van het kerstinkopenseizoen, zijn daar cruciaal voor grote retailers.

Volgens marktkenners deden veel consumenten hun inkopen vorige maand al, omdat bedrijven toen ook al veel kortingen gaven. „Mensen hebben al wat ze willen. Je kunt maar zoveel grote tv’s en stemassistenten kopen”, stelt een Amerikaanse retaildeskundige van Huntington Private Bank.

Rustiger aan in Amerika

Veel Amerikanen doen het rustiger aan met de aankopen door de hoge inflatie en rente. Winkelketens zullen naar verwachting de rest van het jaar blijven strooien met kortingen om van hun voorraden af te komen.

Vorige Volgende

Reacties