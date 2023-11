Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas doet een ‘functie elders’ bij Rob Jetten

Caroline van der Plas (BBB) heeft de lachers op haar hand gekregen na een blundertje waarbij Rob Jetten (D66) het moest ontgelden. Voorafgaand aan een televisiedebat maakte ze een filmpje voor haar volgers, waarbij ze Jetten in eerste instantie over het hoofd zag en voor heel iemand anders aanzag.

Volgens Caroline van der Plas was Rob Jetten helemaal geen politiek leider, maar ‘een van de medewerkers’ van PVV-leider Geert Wilders. Pas later had ze door met wie ze echt te maken had, waarna ze in de lach schoot. ‘Functie elders voor Rob Jetten’, zo luiden de reacties onder het fragment.

‘Nou, Rob, gefeliciteerd met je nieuwe baan’

„Nou, het Debat van het Zuiden gaat zo meteen beginnen. Ik ben hier met zoon Kyle, met Jesse, Henk is erbij”, begint ze het fragment, waarin ze een kijkje achter de schermen geeft voor haar volgers. Terwijl ze camera draait, komt Geert Wilders in beeld, die in de richting van de camera zwaait. Ook Rob Jetten, die naast de PVV-leider staat zwaait. „Geert is erbij, en ook de medewerkers van Geert zijn erbij, natuurlijk.”

Dan richt ze de camera op Jetten en kijkt ze nog eens goed. Op dat moment realiseert ze zich dat het helemaal niet om een medewerker gaat. „Oh, haha”, roept Van der Plas uit, terwijl ze haar hand voor de mond slaat. „Het is ook een beetje donker hier”, zegt Rob Jetten.

„Een medewerker van Geert, haha!”, zegt Caroline van der Plas in de camera. „Nou, Rob. Gefeliciteerd met je nieuwe baan”, zegt ze. „Nou, nee hoor. Dankjewel. Dankjewel”, zegt Jetten, die snel wegbeent. „Sorry…”, is van de lippen van de BBB-leider af te lezen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

TV-debat met onder meer Caroline van der Plas, Rob Jetten en Geert Wilders

De video nam Caroline van der Plas op na het Debat van het Zuiden. In totaal zeven lijsttrekkers stonden gisteravond tegenover elkaar in het tv-debat, georganiseerd door de omroepen Omroep Brabant, Omroep Zeeland en L1, waaronder Caroline van der Plas, Rob Jetten en Geert Wilders.

Verschillende partijen openden direct de aanval op VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz en haar armoedebeleid. D66-leider Rob Jetten zei dat Yeşilgöz zich inzet tegen ondermijnende criminaliteit, maar „u ondermijnt de economie van het zuiden”, verweet hij de VVD-politica. „U bezuinigt 1 miljard euro op onderwijs.” Daarnaast verwijt hij haar dat de VVD de lasten voor werkende Nederlanders verhoogt. Dat weerspreekt de VVD-leider.

Ook andere partijleiders richten de pijlen op Yeşilgöz. Zij heeft een ‘kilo boter op haar hoofd’, vindt PVV-voorman Geert Wilders. „We zijn het rijkste land ter wereld, maar we geven het aan de verkeerde dingen uit. Dat heeft mevrouw Yeşilgöz op haar geweten.”

Kijk het debat hier terug.

Reacties