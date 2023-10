Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Guur en regenachtig herfstweer alom, blijft dat zo?

De afgelopen week laat zich het beste omschrijven als guur en druilerig. Oftewel: typisch herfstweer. Houdt dit de komende week aan of kunnen we nog een sprankje zon verwachten?

De eerste helft van de meteorologische herfst verliep nog warm. Recordwarm zelfs. De gemiddelde temperatuur kwam namelijk 3 graden hoger uit dan normaal. De afgelopen dagen gingen echter gepaard met regen en werd het kouder. Zo kletsnat lijkt het volgende week gelukkig niet te worden. Deze week staat ons vooral wisselvallig herfstweer te wachten, schrijft Weeronline.

Zo ziet het weer van vandaag, morgen en dinsdag eruit

Vandaag is een wisselvallige dag, met zowel buien, wolken als zon. Het is 15 graden. Vanavond is het in grote delen van het land droog en daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Ook ‘s nachts blijft het droog, met een temperatuur die bungelt tussen de 4 en 9 graden.

Morgen wordt vermoedelijk de beste dag van de week. Het kan op plekken mistig en grijs zijn, maar het droog en is er wat zon. Aan het begin van de middag is de bewolking op veel plekken weggetrokken. De temperatuur is een graad of 14 met een matige wind.

In de avond wordt het weer bewolkt en trekken buien over het land. Ook in de nacht naar dinsdag is het wisselvallig. De temperatuur daalt naar 9 tot 11 graden.

Dinsdag ontstaan er buien, maar tijdens droge perioden breekt soms de zon door. Het wordt 14 of 15 graden en er staat een matige wind.

Na dinsdag heel wisselvallig herfstweer

Daarna zien we wisselvallig herfstweer. Er trekken regelmatig buien over het land en soms kan het langere tijd regenen. Toch hoeven we dit jaar nog niet helemaal afscheid te nemen van de zon. Er zijn ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Wel duren duren meestal maar kort. De temperatuur zal uitkomen op 14 of 15 graden.

