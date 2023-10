Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn de A12-blokkades van de baan? XR stopt er voorlopig mee vanwege steun voor motie

Het is een (voorlopig) einde aan de lange reeks van A12-blokkades. Extinction Rebellion stopt voor nu namelijk met het blokkeren van de snelweg in Den Haag, omdat een meerderheid in de Tweede Kamer vandaag voor een motie zal stemmen waarmee wordt onderzocht hoe fossiele subsidies afgebouwd kunnen worden.

„We zullen de komende maanden de uitvoering scherp in de gaten houden”, laat een woordvoerster van de actiegroep weten. Aanhangers van Extinction Rebellion blijven klaarstaan om opnieuw de straat op te gaan, benadrukt ze.

Extinction Rebellion

„Burgerlijke ongehoorzaamheid werkt”, concludeert de klimaatactiegroep. De woordvoerster noemt de motie een grote stap. „De afgelopen periode hebben we met de A12-blokkades schokgolven veroorzaakt in de samenleving en ervoor gezorgd dat mensen anders zijn gaan kijken naar fossiele subsidies. Die maatschappelijke verandering heeft zich vandaag vertaald naar de politiek. En dat is wat wij altijd wilden.”

Vanwege de motie van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren besloot XR de acties op te schorten. Van 9 september tot en met 5 oktober blokkeerden aanhangers van Extinction Rebellion elke dag rond het middaguur de A12 in Den Haag.

Fossiele subsidies

Daarbij werden vaak honderden demonstranten aangehouden. Tussen de demonstranten waren soms bekende gezichten te spotten. Zo werd Carice van Houten aangehouden bij een van de protesten en vertelde ze daar later over in een podcast.

Bij fossiele subsidies, waar Extinction Rebellion vanaf wil, gaat het om regelingen, zoals belastingkortingen en accijnsvrijstellingen voor de fossiele industrie. Volgens het kabinet is daar jaarlijks zo’n 39,7 miljard tot 46,4 miljard euro mee gemoeid.

‘Acties spreken luider dan woorden’

Directeur Donald Pols van Milieudefensie is blij dat de Tweede Kamer een „deadline” geeft voor het uitwerken van „afbouwscenario’s”. „Maar acties spreken luider dan woorden. De wereld staat in de fik. We hebben geen tijd om eindeloos te steggelen; we moeten gaan blussen. Dat betekent dat het volgende kabinet meteen moet beginnen met het afbouwen van fossiele subsidies voor grote vervuilers.”

