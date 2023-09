Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britse vrouwelijke chirurgen slachtoffer van seksueel wangedrag tijdens operaties: ‘Ik voelde me vernederd’

In operatiekamers en tijdens operaties krijgen Britse vrouwelijke chirurgen te maken met seksueel wangedrag door collega’s. Dat meldt de BBC op basis van een onderzoek onder 1434 mannelijke en vrouwelijke chirurgen.

Hun beroepsorganisatie, Royal College of Surgeons, noemt de bevindingen „uitermate schokkend”.

Seksueel wangedrag

Het onderzoek is uitgevoerd door meerdere Britse universiteiten en een speciale vakgroep die zich bezighoudt met seksueel wangedrag binnen de chirurgie. 63 procent van de vrouwelijke ondervraagden gaf aan doelwit geweest te zijn van seksuele intimidatie door een van haar collega’s. Bij 30 procent ging het om aanranding. Elf vrouwen hebben ook aangegeven verkracht te zijn.

De BBC sprak meerdere artsen die dergelijk seksueel wangedrag hebben meegemaakt. Een van de vrouwen vertelt aan de de Britse omroep hoe een mannelijke collega tijdens een operatie zijn bezwete hoofd afveegde in haar borststreek.

Toen hij het voor de tweede keer deed, bood de vrouw aan om een handdoek voor hem te halen. „Nee, dit is veel leuker, antwoordde hij. En het was de grijns – ik voelde me vies, ik voelde me vernederd.” Andere collega’s zouden niet hebben ingegrepen.

Chirurgen getuigen van het gedrag

Dit seksueel wangedrag vindt niet plaats achter gesloten deuren. In tegenstelling juist: maar liefst 90 procent van de vrouwen en 81 procent van de mannen zei getuige te zijn geweest van seksueel wangedrag.

Het gaat echter niet alleen om vrouwen die te maken hebben met seksueel wangedrag. Uit het onderzoek blijkt dat ook 24 procent van de mannelijke ondervraagden hiermee te maken heeft gehad. Toch is hun situatie volgens het rapport niet te vergelijken met die van vrouwen. Mannelijke en vrouwelijke chirurgen leven volgens de onderzoekers „in verschillende realiteiten”.

Zwijgcultuur

De BBC wijdt het hoge aantal meldingen van seksueel wangedrag aan de zeer hiërarchische omgeving in ziekenhuizen en de kleine hoeveelheid vrouwelijke chirurgen. Het meest voorkomende scenario is dat een vrouwelijke arts in opleiding wordt misbruikt door een oudere mannelijke dader, die vaak hun leidinggevende is.

„En dat resulteert in een cultuur van zwijgen waarin mensen echt bang zijn voor hun toekomst en hun carrière als ze zich uitspreken”, verklaart professor Carrie Newlands van de Universiteit van Surrey.

