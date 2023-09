Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heerlijk! We kunnen genieten van een lekkere nazomer dit weekend

Genieten maar: we krijgen namelijk een weekend met vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar voor de kiezen. Oftewel: we gaan een aangename nazomer tegemoet.

Morgen schommelen de maxima rond 20 graden. Zondag ligt de temperatuur tussen 19 en 23 graden. Beide dagen verlopen overwegend droog, al zijn vooral zondag wel enkele buien mogelijk. De wind houdt zich rustig.

En dat nadat we eerder in september onze korte broeken of rokjes nog eens uit de kast konden trekken.

Zaterdag een dagje aangename nazomer

Op de eerste dag van het weekend beginnen we de dag met wat mist of nevel, meldt weerdienst Weeronline. Vooral landinwaarts kan de mist mogelijk wat hardnekkig zijn. In de loop van de ochtend komt de zon vooral in het zuiden en zuidoosten tevoorschijn en volgt er een zeer aangename nazomer-middag.

Heel lokaal is een enkele bui niet uitgesloten, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot lokaal 21 graden landinwaarts. Er staat weinig wind en in combinatie met een zonnetje is het dan heerlijk weer om lekker te fietsen of in de tuin te werken.

Opvallend warm voor de tijd van het jaar

Zondag zijn we alweer in oktober beland en begin oktober ligt de temperatuur doorgaans tussen 15 en 17 graden. „Daar zitten we op zondag ruim boven!”, meldt Berend van Straaten van Weeronline, die je hierboven ook in de video ziet. „Het wordt 19 graden op de Waddeneilanden tot maar liefst 23 graden in Limburg. Er zijn qua weerbeeld echter vrij grote verschillen in ons land.”

In het midden en zuiden is er sprake van een heerlijke nazomer. De dag verloopt hier op de meeste plaatsen droog en ronduit zonnig. In de noordelijke helft is meer bewolking aanwezig en kunnen enkele plaatselijke buien vallen. Toch stellen ook deze buien niet veel voor. Er staat een matige zuidwestenwind.

Na het weekend: wisselvalliger weerbeeld

De nieuwe week start zeer warm met maxima tussen 21 of 22 graden in het noorden en noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten. De dagen hierna zet de temperatuur een daling in, maar blijft het ietwat aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. De wisselvalligheid neemt wel iets toe.

Reacties